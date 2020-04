Lehrte

Das Polizeikommissariat Lehrte ermittelt in einem weiteren Fall von Unfallflucht. Am Montag zwischen 16 und 16.15 Uhr hatte ein Autofahrer seinen Ford Focus auf dem Parkplatz des Obi-Baumarktes an der Germaniastraße abgestellt und bei der Rückkehr festgestellt, dass dieser vorne beschädigt worden war. Nach Angaben der Beamten hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer dabei den Kühlergrill des Ford eingerissen und am vorderen Kennzeichen eine Delle verursacht. Der oder die Unbekannte entfernte sich daraufhin unerlaubt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Wer den Vorfall womöglich beobachtet hat, kann sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 an das Lehrter Kommissariat wenden.

Von Oliver Kühn