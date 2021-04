Sievershausen

Der Unfall liegt mehr als eine Woche zurück, doch noch immer hat der Betroffenen sein Fahrrad nicht abgeholt: Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Sonntagabend, 4. April, in der Gewerbestraße in Sievershausen vom Rad gestürzt war. Ein Passant hatte gegen 20.45 Uhr den Rettungsdienst verständigt, doch ehe der eintraf, suchte der offensichtlich leicht verletzte Radfahrer nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte das Weite.

Auch die Polizei konnte den verletzten Mann nicht ausfindig machen. Die Ermittler suchen jetzt mit dem Foto des Velos nach dem Eigentümer und setzen dabei auch auf die Hilfe möglicher weiterer Zeugen. Sie können sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 auf der Wache melden. Bei dem zurückgelassenen Fahrrad handelt es sich um ein grau-silbernes 26-Zoll-Mountainbike der Marke Conquest, Modell Performance, mit 18-Gang-Schaltung.

Von Oliver Kühn