An einer der belebtesten Stellen in der Lehrter Innenstadt hat am Dienstagnachmittag ein Auto einen 15-jährigen Jugendlichen angefahren. Der Unfall ging zwar glimpflich aus, er führte aber zu enormem Aufsehen. An der Unfallstelle versammelten sich Familienangehörige beider Beteiligter. Als eine der Schaulustigen Fotos von der Unfallstelle machte und es daraufhin zu einem Wortgefecht zwischen beiden Lagern kam, mussten die Polizeibeamten, die den Unfallort begutachteten, schlichtend eingreifen.

15-Jähriger prallt gegen Windschutzscheibe

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 15-jährige Jugendliche kurz nach 16 Uhr aus Richtung des Neuen Zentrums kommend hinter einem geparkten Lastwagen auf die Fahrbahn der Burgdorfer Straße getreten. Dort wurde er von dem Peugeot eines 21-Jährigen erfasst. Der Jugendliche prallte gegen die Windschutzscheibe des Autos. Diese zersprang, der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen. Nach dem Crash riefen laut Polizei sowohl der 15-Jährige als auch der junge Autofahrer bei Angehörigen an, die daraufhin umgehend vor dem City-Center erschienen.

Die Polizei schätzt den bei dem Unfall entstandenen Schaden auf etwa 1500 Euro. Die Ermittler haben keine Hinweise darauf, dass der 21-Jährige zu schnell gefahren sein könnte. Während der Arbeit des Verkehrsunfalldienstes der Polizei gab es Verkehrsbehinderungen auf der Burgdorfer Straße.

Von Achim Gückel