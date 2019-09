Lehrte

So etwas hatte es in der Kernstadt noch nie gegeben: Am Sonntag, 11. August, war Premiere für den Straßen- und Garagenflohmarkt Lehrtes. In der Siedlung am Hohnhorstsee verkauften 61 Flohmarkthändler ihre Fundstücke. Erzielt wurde am Ende ein Überschuss von 500 Euro, der nun an die Markus-Kita und die Kita Hohnhorstweg zu gleichen Teilen gespendet wurden.

Straßenflohmarkt geht 2020 in die nächste Runde

„Wir haben die Kinder schon gefragt, was sie sich denn wünschen“, erzählten die Kita-Leiterinnen bei der Spendenübergabe. „Dabei kamen viele Wünsche zusammen. Zum Beispiel eine Burg, Fahrzeuge oder Sachen für die Verkleidungsecke. Da werden wir sicherlich etwas passendes finden.“ Auch Stadtmarketingchef und Flohmarkt-Organisator Udo Gallowski war mit der Premiere zufrieden. Angesichts des Erfolgs solle es auch im nächsten Jahr einen Flohmarkt im Lehrter Norden gebe. Dann aber vielleicht sogar in einem etwas größeren Bereich.

Von Laura Beigel