Arpke/Immensen/Sievershausen

Vor ein paar Tagen erst angekündigt, nun schon gedruckt und bald auch in den Briefkästen in Immensen, Arpke und Sievershausen. Das Projektteam Nachbarschaftshilfe der drei Orte des Modellprojekts „Dorfregion Lebensort ISA“ verteilt kurz vor dem Weihnachtsfest Infos und Fragebögen an alle Haushalte in den kooperierenden Nachbardörfern. Ziel ist es, Ehrenamtliche für Hilfsdienste zu vermitteln.

Bereits vor Corona habe den Teammitgliedern das Thema Nachbarschaftshilfe auf den Nägeln gebrannt, heißt es in einer Mitteilung. Durch die Pandemie mit ihren Einschränkungen für das öffentliche Leben sei die Notwendigkeit eines derartigen Netzwerke noch deutlicher an die Oberfläche gespült worden. Denn in den heutigen Dorfgemeinschaften gebe es immer mehr Menschen, die selbstständig leben möchten, aber dazu zeitweilig Hilfe benötigten, die sie nicht aus ihrer Familie heraus erhalten könnten. Diese Problem abzumildern ist das Ziel des Projektteams mit Angelika Schroth-Dankert, Hans-Jürgen Dankert, Anja Hemker, Beate Lange und Rita Lerch.

Durch die Unterstützung der Generationenhilfe Dollbergen und dem Verein Gemeinsam für Immensen sei es nun gelungen, das Info-Anschreiben und einen Fragebogen für die Bürgerinnen und Bürger der drei Dörfer zu erstellen. Sie sollen noch innerhalb der nächsten beiden Wochen an jeden Haushalt verteilt werden. „Die hoffentlich zahlreichen Rückläufe können bei den Verwaltungsnebenstellen der Ortschaften sowie im Dorfladen Immensen abgegeben werden“, heißt es in einer Mitteilung des Projektteams.

Ortsbürgermeister unterstützen die Initiative

„Wir begrüßen die Initiative sehr und haben sie deshalb ohne zu zögern unterstützt, da sie ein aktiver Beitrag zur Stärkung der Dorfgemeinschaften ist“ meint Michael Clement, Vorsitzender von Gemeinsam für Immensen und Ortsbürgermeister des Dorfes.

Auch Sievershausens Ortsbürgermeister Armin Hapke und Amtskollege Klaus Schulz aus Arpke freuen sich über die Initiative. Es sei gut, dass das Projektteam mit der Fragebogenaktion konkret in die Vernetzung der Dorfregion einsteige. Alle drei Ortsbürgermeister bitten nun die Bewohnerinnen und Bewohner der Dörfer darum, sich an der Umfrage zu beteiligen. „Wichtig ist, dass wir alle Altersgruppen in unseren Dörfern erreichen“, meint Hapke. So könne jeder dazu beitragen, die Dorfregion noch lebenswerter zu machen.

Von Achim Gückel