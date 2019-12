Ahlten

Böse Banditen, wackere Zauberpolizisten sowie ein Magier und eine Hexe, die sich ständig streiten und am Ende Zauberhausen retten: Das Märchen „Der verschwundene Zauberstein“ hat alles gehabt, was ein kurzweiliges und spannendes Theaterstück braucht. Aufgeführt haben es am Sonnabend die Nachwuchsdarsteller der Ahltener Laienspielgruppe Die Unverzagten. Im Publikum in der Grundschule Ahlten saßen viele Eltern, Großeltern und Geschwisterkinder. Die Jüngsten hatten es sich zum Zugucken auf Turnmatten bequem gemacht.

Zuschauer lachen sich kringelig

Auf der Bühne wurde an diesem Nachmittag in gleich zwei Aufführungen jede Menge gehext und gezaubert. Denn Zauberer Randolfo und Hexe Elfriede machten sich gemeinsam in die Menschenwelt auf, um Elfriedes Schlafpulver, ihr frisch gebrautes Unsichtbarkeitselixier und den Zauberstein zurückzuholen. Banditenboss Kalle und seine Kumpel Fille und Rolle hatte es doch tatsächlich geschafft, die Utensilien unbemerkt zu stehlen. Als das Gaunertrio kurze Zeit später im Zuschauerraum auftauchte und sich für den Coup gegenseitig anerkennend auf die Schulter klopfte, lachten sich die rund 150 Zuschauer kringelig.

Am Ende ging die Geschichte natürlich gut aus. Elfriede, Randolfo und die Zauberpolizei retteten nicht nur Elixier, Stein und Pulver, sondern verwandelten auch gleich noch die böse Frau Einmal in eine ganz nette Dame. Kalle, Fille und Rolle wanderten derweil ins Gefängnis. Das Publikum atmete erleichtert auf und klatschte begeistert Beifall.

Junge Regisseure sind zufrieden

Ganz besonderen Applaus heimsten zudem Benigna Krampitz und Bastian Plath ein. Die 24-Jährige und der 30-Jährige hatten beim Weihnachtsmärchen erstmals Regie geführt. Christel und Klaus Dieter Garms, die diese Aufgabe bisher übernommen hatte, durften derweil pausieren. Während Krampitz in diesem Jahr schon als Regieassistentin beim Dreiakter „Residenz Schloss und Riegel“ im Einsatz gewesen war, feierte Plath als Regisseur Premiere.

Bastian Plath und Benigna Krampitz haben beim Weihnachtsmärchen erstmals Regie geführt. Quelle: Katja Eggers

In den Proben werden Gemüsesorten geschrien

Das Duo war am Ende zufrieden. „Es hat alles gut geklappt“, sagte Krampitz. Vor allem vor der Premiere am Freitag seien alle sehr aufgeregt gewesen. „Da ging uns allen die Düse, aber das wäre auch seltsam, wenn es nicht so wäre“, erzählte Krampitz. Sie und Plath hatten mit den Kindern und Jugendlichen seit September einmal wöchentlich geprobt und sich dabei auch viel der Körpersprache und dem lauten Sprechen gewidmet. „Wir haben Übungen gemacht, bei denen Gemüsesorten geschrien werden mussten“, erinnerte sich Krampitz lachend.

Die jungen Darsteller hatten bei den Proben viel Spaß gehabt. „Aber bei der Aufführung haben wir ein bisschen Text vergessen“, gab Svea zu, die in dem Stück die Hexe Elfriede spielte. Die Regisseurin winkte ab. „Weil das Publikum den Text nicht kennt, hat das niemand gemerkt“, sagte Krampitz augenzwinkernd.

Von Katja Eggers