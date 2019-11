Ahlten

Eine Adventszeit ist nicht komplett ohne ein Weihnachtsmärchen. Wie gut, dass es den Nachwuchs der Ahltener Laienspielgruppe Die Unverzagten gibt. „Der verschwundene Zauberstein“ heißt das Stück, das die sogenannten Märchenkinder eingeübt haben. Zu sehen ist es in der Grundschule Ahlten, Im Wiesengrund 3, bei drei Vorstellungen am Freitag, 6., und Sonnabend, 7. Dezember.

Wahrhaft märchenhaft ist die Handlung des Stückes, das die jungen Mimen unter der Regie von Bastian Plath und Benigna Krampitz aufführen. Nur gut, dass trotz aller Aufregung das glückliche Ende von vornherein sicher ist. Und darum geht es: Zwei Banditen schleichen sich von der Menschenwelt durch ein magisches Tor nach Zauberhausen. In der Stadt der Zauberer, Magier und Hexen stehlen sie der Hexe Elfriede ihr Schlafpulver, ihr soeben frisch gebrautes Unsichtbarkeitselixier und den Zauberstein. Und Letzteres ist das Schlimmste, was in Zauberhausen überhaupt passieren kann. Denn ohne den Zauberstein wird Zauberhausen für die Menschen sichtbar.

Das Gute siegt mit Zauberei

Und das geht natürlich ganz und gar nicht. Also machen sich Hexe Elfriede und Zauberer Randolfo gemeinsam auf die Reise in die Menschenwelt. Ihre Mission: den Zauberstein zurückholen! Und tatsächlich gelingt dies den beiden Helden. Hilfreich zur Seite stehen ihnen dabei Lina und Paul, einige Kinder sowie die Polizisten Mick und Mack. Mit ein paar Zaubertricks und Hexensprüchen verwandeln die Hexe und der Zauberer außerdem die böse Frau Einmal in eine nette Dame. Und die Banditen müssen mit nach Zauberhausen kommen. Denn dort soll Lehrerin Amanda ehrliche Zauberer aus ihnen machen.

Die Vorstellungen beginnen am Freitag um 17 Uhr sowie am Sonnabend um 15 und 17 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Volksbank Ahlten, Zum Großen Freien 40a, sowie in der Spielzeugwelt Ahlten, Raiffeisenstraße 9. Der Eintritt kostet 4 Euro für Erwachsene und2 Euro für Kinder.

Von Sandra Köhler