Kolshorn/Aligse

Sie verharren hintereinander auf einem Baumstamm und recken ihre Köpfe in die Höhe: Drei Rotwangenschildkröten haben am Kolshorner Angelteich kürzlich ein Sonnenbad genommen. Naturfotograf Jochen Braband aus Aligse hat das idyllische Naturschauspiel mit der Kamera festgehalten. Der Aligser weiß jedoch um den weniger idyllischen Hintergrund seiner schönen Bilder. „Die Tiere wurden vermutlich von ihren Besitzern in der Natur ausgesetzt, weil sie für das heimische Terrarium zu groß geworden sind“, vermutet Braband.

Exotische Schildkröten sind auch schon im Hohnhorstsee, im Blauen See und im Dreiecksteich zwischen Immensen und Arpke aufgetaucht. Bei Frost sterben viele von ihnen. Wenn die Winter mild sind, überleben die Tiere jedoch, vermehren sich und können zu Nahrungskonkurrenten für heimische Arten werden.

"Hier bin ich!": Der Maikäfer scheint zur Begrüßung mit dem Beinchen zu winken. Jochen Braband hat ihn in seinem Garten in Aligse fotografiert. Quelle: Jochen Braband

Keine Gefahr stellt indes der Maikäfer dar, den Braband in seinem Garten in Aligse fotografiert hat. Auf der Nahaufnahme sieht es so aus, als würde das Insekt mit seinem Beinchen winken und sagen „Hallo, hier bin ich wieder!“

Von Katja Eggers