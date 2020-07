Arpke

Aufatmen am Naturfreundehaus Grafhorn: Die Region hat nun doch grünes Licht für die Ferienbetreuung gegeben. Seit Montag tummeln sich auf dem weitläufigen Gelände am Wald 14 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Es gibt Spiele, Mitmachaktionen und jede Menge Infos rund um den Naturschutz. Dass die Ferienbetreuung in diesem Jahr aber überhaupt stattfindet, ist engagierten Eltern zu verdanken.

Denn eigentlich hatte das Team Gemeinschaftseinrichtungen der Region das Angebot mit Blick auf die aktuellen Corona-Vorgaben zunächst untersagt. Bei Eltern, die ihren Nachwuchs bereits angemeldet hatten, sorgte dies für Unverständnis, schließlich waren Sommerferienbetreuungen anderer Anbieter, darunter die der Stadt Lehrte, erlaubt.

Anette Helmreich erläutert Maßnahmen zum Klima- und Artenschutz. Quelle: Katja Eggers

Eltern bleiben am Ball

Die Eltern hakten nach. Auf Nachfragen der Stadt erlaubte die Region die Ferienbetreuung dann doch – allerdings lediglich für fünf Kinder aus höchstens drei Haushalten und nur mit Maske. Die Naturfreunde entschieden sich, die Ferienbetreuuung unter derart scharfen Vorgaben in diesem Jahr ausfallen zu lassen.

Die Eltern blieben weiter dran und wandten sich an die Region und an Regionspräsident Hauke Jagau. Mit Erfolg: Das Team Gemeinschafteinrichtungen prüfte das Konzept der Ferienbetreuung erneut und kam zu dem Ergebnis, dass das Angebot für maximal 16 Personen inklusive der Betreuer und unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes durchgeführt werden darf.

Statt drei dauert Betreuung nur zwei Wochen

„Wir sind mit der Antwort nun soweit zufrieden – mehr ist halt leider in diesen Zeiten nicht drin“, sagt Sebastian Schülke, der sich für die Ferienbetreuung in Grafhorn stark gemacht hatte. In den Vorjahren war die Aktion stets mit 25 Kindern über die Bühne gegangen. „Aber wir sind froh, dass die Ferienbetreuung überhaupt stattfinden kann“, erklärt Anette Helmreich vom Naturfreundehaus. Ihr Dank geht an die Eltern, die sich so intensiv eingesetzt haben.

Helmreich bedauert jedoch, dass sie vielen Eltern wegen der Vorgaben keinen Platz für ihre Kinder anbieten konnte. Viele Mütter und Väter hätten sich zwischenzeitlich aber auch schon um anderweitige Betreuungsmöglichkeiten etwa bei der Stadt oder beim Lehrter Sportverein bemüht. Helmreich hat nicht nur die Anzahl der zu betreuenden Kinder reduzieren müssen, sondern auch den zeitlichen Rahmen eingedampft. Statt drei Wochen dauert die Ferienbetreuung jetzt nur zwei Wochen.

Aus Holz und Leder: Inga (10) zeigt ihre selbst gefertigte Haarspange. Quelle: Katja Eggers

Kinder basteln, radeln und spielen

Zusammen mit ihrer Kollegin Kathleen Loßien bietet Helmreich dem Nachwuchs nun Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 15.30 Uhr viel Programm, aber auch die Möglichkeit zur freien Entfaltung. „Nach den ganzen Corona-Einschränkungen merkt man ganz deutlich, dass die Kinder eigentlich gar nicht viel Anleitung benötigen, sondern sich vor allem freuen, wieder gemeinsam mit anderen Kindern zu spielen“, sagt Helmreich.

„Ich spiele hier am liebsten im Wald“, sagt auch die zehnjährige Inga, die schon seit vielen Jahren bei der Ferienbetreuung der Naturfreunde dabei ist. Darüber hinaus haben die Kinder aber auch schon eine Radtour gemacht, Beutel und Haarspangen aus Holz und Leder gefertigt und Insektenhotels aus Lehm und Joghurteimern hergestellt.

