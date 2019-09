Steinwedel

„Flammende Rose, Zierde der Erden, glänzender Gärten bezaubernde Pracht!“ Diese Zeilen aus dem Gedicht des Hamburger Patriziers Barthold Heinrich Brockes (1680-1747) stehen im Zentrum eines poetischen Nachmittags im Allegorischen Garten in Steinwedel. Im Rahmen des Jubiläums „Zehn Jahre Gartenregion Hannover“ präsentiert sich der Garten der St.-Petri-Gemeinde am Sonntag, 15. September, ab 15 Uhr seinen Gästen.

Tanja van Hoorn, Literaturwissenschaftlerin an der Universität Hannover, stellt den Barockdichter Brockes vor, berichtet aus seinem interessanten Leben und gibt Kostproben seines Werkes. Die Leiterin des Kirchenchors, Freya Müller, präsentiert außerdem Arien von Georg Friedrich Händel als Vertonungen aus Brockes’ Gedichtsammlung „Irdisches Vergnügen in Gott“.

Poetische Lust an Worten und Lauten

Der Nachmittag mit Besichtigung des Allegorischen Gartens in Steinwedel führt ein in die poetische Lust an Worten und Lauten in der damaligen Welt. Der Garten bietet dazu den perfekten Rahmen: Dreifaltigkeitsblümchen, Teufelsabbiss, Engelwurz und andere in ihm wachsende Pflanzen tragen bildmächtige Namen. In Predigten der nachlutherischen Zeit wurden sie gern verwendet, um die reformatorische Kirchenlehre originell und eingängig zu erklären.

Die Garten- und Kirchenbesichtigung ist am Sonntag, 15. September, ab 15 Uhr in der St.-Petri-Gemeinde, Dorfstraße 7, in Lehrte-Steinwedel möglich. Die literarisch-musikalische Veranstaltung beginnt um 16 Uhr. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung endet gegen 19 Uhr. Organisiert wird sie von der Kirchengemeinde in Kooperation mit der Region Hannover. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgt mit dem RE 6 oder 7 bis nach Aligse und dann mit dem Bus 962 bis zur Haltestelle „ Steinwedel Braken“.

Das könnte Sie auch interessieren:

Jazz und Blues in der St.-Petri-Gemeinde

Von Gabriele Gerner