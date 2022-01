Lehrte

Der Neubau der Lidl-Filiale an der Burgdorfer Straße rückt immer näher: Seit Montagmorgen rollen auf dem Gelände an der Burgdorfer Straße 72-80 die Bagger. Ein leer stehender Gebäudeteil direkt neben dem Discounter wird zuerst abgerissen.

Danach soll die dortige Lidl-Filiale schließen, auch hier steht der Komplettabriss bevor. Dann soll auf dem Grundstück zügig mit den Arbeiten für den Neubau einer großen, modernen Filiale des Discounters begonnen werden. Geplant ist, dass der Neubau den alten Markt an der Burgdorfer Straße ab Herbst 2022 ersetzt. Während das Geschäft errichtet wird, gibt es keinen Ersatzverkauf an einem anderen Standort. Nach diesem Prinzip verfährt das Unternehmen an vielen Standorten – Abriss, Neubau, Neueröffnung.

Der Abriss geht zügig voran. In rund zwei Wochen soll er beendet sein.. Quelle: Gabriele Gerner

Zukunftsfähiger Neubau mit größerer Verkaufsfläche

Der Neubau soll zukunftsfähig sein und mit besonders umweltfreundlicher Technik ausgerüstet und in ökologischer Bauweise errichtet werden. So sind unter anderem ein Pultdach und eine große Glasfront geplant, durch die viel Tageslicht ins Gebäude fällt. Die Verkaufsfläche im Neubau wird um rund 400 Quadratmeter auf etwa insgesamt 1400 Quadratmeter vergrößert. Außerdem soll es ein integrales Anlagensystem zur Steuerung der Kühlmöbel, Klimatisierung und Heizung geben, wodurch Lidl künftig keine fossilen Brennstoffe mehr benötigt. Zudem sollen künftig 140 Parkplätze zur Verfügung stehen.

Die seit 2002 existierende Lidl-Filiale ist zurzeit noch geöffnet, auf dem Gelände wurde lediglich ein Teil der Fläche für die Abrissarbeiten abgesperrt. In dem seit einigen Jahren leer stehenden Gebäudeteil befanden sich einst Filialen anderer Unternehmen, die unter anderem Tiernahrung sowie Getränke anboten.

Drei Tage lang entkernt

Eine Truppe der Firma Bähre hat diesen Gebäudeteil bereits längst vollständig entkernt. Drei Tage haben diese Arbeiten gedauert. „Glaswolle, Metall, Rigips – das alles muss vor dem Abriss raus“, erklärt Manuel Hermida Lorenzo alias „der Spanier“, Prokurist und Bauleiter der Firma Bähre Abbruch und Erdbau. Er koordiniert die Arbeiten auf dem Gelände.

Seit 21 Jahren ist er im Geschäft, reißt mit seiner Truppe Supermarktfilialen rund um Hannover ab, damit die Unternehmen moderne neue Märkte bauen können. Als Nächstes ist er dafür bei einem Discounter in Edemissen im Einsatz.

Abriss dauert rund zwei Wochen

Stück für Stück reißt der Bagger an der Burgdorfer Straße nun die Betonwände ein. Der Bauschutt wird zerkleinert und an einer Stelle gelagert, dann nach und nach mit Lastwagen abtransportiert. Wenn nichts mehr steht, geht es an die Betonplatte. „Die Fundamente müssen auch aus der Erde raus“, sagt Bauleiter Hermida Lorenzo. Er geht davon aus, dass die Arbeiten in rund zwei Wochen beendet sind. In ein paar Wochen soll auch die Lidl-Filiale abgerissen werden, ein genaues Datum für den Start der Arbeiten hat Hermida Lorenzo allerdings noch nicht. Auch von Lidl war dazu am Montag keine Stellungnahme zu bekommen.

Von Patricia Oswald-Kipper