In Zeiten von Corona ist Reisen in ferne Länder aktuell nicht möglich. Das Magazin „Lehrter Land & Leute“ bietet aber zumindest eine heimatkundliche Reise durch die Lehrter Geschichte. Die mittlerweile 53. Ausgabe der Heftreihe ist frisch im Handel und erstmals auch im Onlineshop erhältlich.

Das 40 Seiten starke Heft bietet erneut eine bunte Mischung aus historischen, kulturellen und heimatkundlichen Themen. Diesmal geht es etwa um die wechselvolle Geschichte des Café Niermann an der Marktstraße gegenüber der Lehrter Matthäuskirche. Heinrich Nöhre hat dazu emsig recherchiert und blickt auch auf so manche Anekdote zurück.

Beliebte Lokalität am Lehrter Marktplatz: Das Café Niermann Anfang der Fünfzigerjahre. Quelle: privat

Von Lehrter Mühlen und vom Wappen der Stadt

Ernst Sowa erinnert derweil an die Anfänge des Lehrter Fuhrbetriebes Grund. Dass es 1903 einst mit Rückepferden losging, die Baumstämme im Wald in Ostpreußen transportierten, dürften vermutlich nur die wenigsten wissen. Turbulent waren auch die Zeit der Flucht und der Neubeginn in Lehrte 1948. Im Jahr 1952 gab es für das Unternehmen Grund erste Aufträge zur Personenbeförderung, heute betreibt die Firma 27 Busse und ergänzt ihr Geschäft mit 16 Lastkraftwagen.

Persönliche Erinnerungen an das Kriegsende 1945 und Berichte über die Lehrter Mühlen sowie das Wappen der Stadt ergänzen den Lehrter Teil der Zeitreise. Oliver Gels widmet sich zudem dem Förderturm auf dem ehemaligen Kalischacht Bergmannssegen, über dessen Zukunft derzeit in Lehrte heftig diskutiert wird: Darf die Firma K+S den Turm abreißen, oder soll er als Denkmal erhalten bleiben?

Natürlich kommen im neuen „Lehrter Land & Leute“-Magazin aber auch die Ortschaften zu Wort. Über einen „Krug-Pachtvertrag“ in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Immensen berichtet etwa Hans-Wilhelm Mölbitz. Von urgeschichtlichen Funden in der Gemarkung Haimar erzählt Klaus-R. Rose.

Eine Pflanze mit großen Kräften

In der Rubrik Natur & Umwelt beschreibt Margaretha Ehlvers eine wiederholt ausgezeichnete Pflanze – die Wegwarte. Ihren Bitterstoffen wird eine heilende Wirkung zugesprochen. Im Aberglauben werden der Pflanze ebenfalls große Kräfte nachgesagt: Die Wegwarte soll Dornen aus Wunden treiben, Fesseln sprengen und ihre Träger sogar unsichtbar machen können.

Und dann ist da noch der kleine, graue Piepmatz, der mit seiner dunklen Augenpartie an die Romanfigur Zorro mit der schwarzen Maske erinnert. Kathrin Bode hat den Raubwürger, so heißt der amselgroße Vogel, an den Lehrter Klärteichen fotografiert und erklärt unter anderem, woher das Tier seinen Angst einflößenden Namen hat.

Das neue Heft ist jetzt erhältlich. Quelle: Katja Eggers

Heft ist auch im Internet zu beziehen

Die neue Ausgabe von „Lehrter Land & Leute“ kostet 6,50 Euro und ist derzeit unter anderem im Aligser Dorfladen an der Dammfeldstraße 20, bei Edeka Hohlfeldt, Mergelfeld 1, in Ahlten, in Monika’s Lädchen an der Bauernstraße 28 in Immensen und über die Bücherstube Veenhuis, Iltener Straße 28, zu beziehen.

Wegen der Corona-Krise ist das Magazin auch erstmals online erhältlich – und zwar über die Internetseiten sb-mediengestaltung.de und lehrter-land.de.

Von Katja Eggers