Lehrte

Diese Ausstellung ist anders. Sie benötigt dämmrige Beleuchtung. Sie findet an Wänden, in Fenstern, in Nischen und am Fußboden statt. Sie benutzt ebenso hintergründige wie frontal bildhafte Sprache. Sie verstört fast ein wenig, hinterlässt auf jeden Fall tiefen Eindruck. Seit ein paar Tagen ist in der Städtischen Galerie an der Zuckerpassage die Schau „Moral Crime“ der beiden Künstlerinnen Joanna Schulte und Heike Schötker zu sehen.