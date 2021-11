Hämelerwald

Die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden in Hämelerwald, Sievershausen, Arpke und Immensen sind auf der Suche nach einer neuen Pastorin fündig geworden: Sandra Roland stellt sich am Sonntag, 5. Dezember, um 16 Uhr als Nachfolgerin für die im Mai in den Ruhestand verabschiedete Hämelerwalder Pastorin Iris Habersack vor. Zuvor war die 33-Jährige von der evangelischen Landeskirche Hannover für die freie Pfarrstelle in der zukünftigen Gesamtkirchengemeinde Lehrter Land ernannt worden.

Das Verfahren zur Besetzung sieht vor, dass Roland einen Gottesdienst mit Aufstellungspredigt hält. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage findet der Gottesdienst in der Arpker Kirche zum Heiligen Kreuz allerdings lediglich vor einem ausgewählten Personenkreis statt. Für die breite Öffentlichkeit gibt es einen Livestream über die Videoplattform Zoom. Die Aufzeichnung des Gottesdienstes ist im Anschluss frei zugänglich. Sowohl die Zugangsdaten für Zoom als auch die Aufnahme werden auf der Internetseite kirche-haemelerwald.wir-e.de veröffentlicht.

Dienstantritt wäre Mitte Mai

Im Anschluss können Gemeindeglieder der Kirchengemeinde Hämelerwald, die das Recht zur Teilnahme an einer Kirchenvorstandswahl haben, aus theologischen Gründen bis zum 11. Dezember schriftliche Einwendungen gegen die geplante Besetzung der Pfarrstelle beim Kirchenvorstand erheben. Sollte dies nicht geschehen, kann Roland ihren Dienst als Pastorin Mitte Mai antreten.

Hämelerwalds neue Pastorin wir dann zum Team der neuen Gesamtkirchengemeinde Lehrter Land gehören. Dazu schließen sich die vier Ortsgemeinden Hämelerwald, Sievershausen, Arpke und Immensen ab dem 1. Januar 2022 zusammen. Künftig wird dann nur noch ein gemeinsamer Kirchenvorstand die Verantwortung für die Arbeit in den Kirchengemeinden tragen. Die Pastoren werden eng zusammenarbeiten und sich gegenseitig zum Beispiel bei Beerdigungen vertreten.

Die Gesamtkirchengemeinde wird künftig von Roland und Immensens Pastor Thorsten Leißer betreut, der derzeit zudem die Vakanzvertretung in Sievershausen übernommen hat. Leißers Ehefrau, Pastorin Hanna Dallmeier, hatte sich dort im September verabschiedet. Komplettiert wird das Pastoren-Team der Gesamtkirchengemeinde durch Pastorin Anna Walpuski, die derzeit mit einer halben Stelle in Arpke und Hämelerwald tätig ist.

Von Katja Eggers