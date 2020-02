Lehrte

Mit Musik geht bekanntlich alles besser – nach diesem Motto ist auch das Lehrter Theaterprogramm für die nächste Saison zusammengestellt. Bei sechs der zehn Abo-Veranstaltungen wird das Geschehen auf der Bühne musikalisch geprägt oder zumindest begleitet. Das gilt auch für den Auftakt, zu dem Hans-Martin Stier und die Shipping Company am Dienstag, 22. September, mit ihrem Programm „Hinter den Kulissen“ in die Stadt kommen. Geschichten aus der Welt des Films und des Theaters zusammen „mit packender Musik“ versprechen die Veranstalter.

Terror-Anschlag oder Studenten-Übung?

Danach geht es am Donnerstag, 29. Oktober, mit Schillers Klassiker „Die Räuber“ weiter, bevor umbreit Entertainment unter dem Titel „Aber bitte mit Dame“ am Dienstag, 17. November, Hits von Udo Jürgens präsentiert. Sängerin Charlotte Heinke wird dabei auch von ihren Begegnungen mit Jürgens während der Erstproduktion seines Musicals „Ich war noch niemals in New York“ erzählen.

Spannend geht es kurz vor Weihnachten am Donnerstag, 17. Dezember, in einem Schauspiel mit dem passenden Titel „Heilig Abend“ von Daniel Kehlmann zu: Nur 90 Minuten hat ein Ermittler Zeit, um herauszufinden, ob eine Philosophieprofessorin einen Terroranschlag oder nur eine Übung für ihre Studenten plant.

Im neuen Jahr sucht am Donnerstag, 21. Januar 2021, in der Komödie „Eine Stunde Ruhe“ von Florian Zeller ein Jazzliebhaber nach einem Plätzchen, wo er nach langem Suchen endlich der auf einem Flohmarkt gefundenen Platte seines Idols ungestört lauschen kann. Das erweist sich jedoch als überaus schwierig.

Ein „Musical zum Totlachen“ kündigt das Theater für Niedersachsen mit seiner Aufführung von „Sarg niemals nie“ an. Sie findet am Dienstag, 9. Februar, statt. Um das früher Schlossherrn zustehende „Recht der ersten Nacht“ mit dem weiblichen Dienstpersonal vor dessen Hochzeit geht es in der Komödie „Der tollste Tag oder Figaros Hochzeit“ von Peter Turrini nach Beaumarchais, mit der das Neue Globe Theater Potsdam am Donnerstag, 25. Februar, gastiert.

Zum Abschluss wird der Kriminaltango getanzt

Am Saisonende geht es dann noch dreimal musikalisch zu: Hinter dem Titel des Schauspiels mit Live-Musik „Spatz und Engel“ verbergen sich Edith Piaf und Marlene Dietrich, deren Freundschaft mit ihren berühmt gewordenen Chansons am Dienstag, 16. März, erzählt wird. Ebenfalls ein Schauspiel mit Musik stellt „Moby Dick“ nach dem Roman von Herman Melville dar, das am Donnerstag, 20. Mai, auf dem Programm steht. Und zum Abschluss bittet die Krimirevue „Kriminaltango“ mit Liedern von Kurt Feitz am Dienstag, 1. Juni, zum Tanz. Dazu gehören auch Stücke, die Peter Alexander und Catarina Valente in den Fünfziger- und Sechzigerjahren gesungen haben.

Alle Vorstellungen im Kurt-Hirschfeld-Forum beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Die Abonnenten der vier Reihen (Abo Sieben, Zehn, Schauspiel und Musik) erhalten das Programm noch in diesem Monat zugeschickt. Ab März soll es im Bürgerbüro, in der Kulturabteilung, der Stadtbibliothek, der Volkshochschule und verschiedenen Geschäften ausliegen. Neue Abonnements können am 25. Mai beim Fachdienst Schule, Sport und Kultur, Rathausplatz 2, abgeschlossen werden. Dort beginnt am 3. August auch der Verkauf von Einzelkarten für alle zehn Veranstaltungen. Weitere Karten können – soweit dann noch vorhanden – in den Buchhandlungen Böhnert (Zuckerpassage) und Veenhuis ( Iltener Straße) erworben werden.

Theater lockt mehr Besucher an Die Besucherzahlen bei den Lehrter Theateraufführungen sind in der Spielzeit 2018/2019 gegenüber den Vorjahren noch einmal gestiegen. Nach Angaben der Kulturbeauftragten Julienne Franke kamen zu den 19 Vorstellungen inklusive Sonderveranstaltungen und Weihnachtsmärchen fast 5600 Zuschauer. Die Auslastung bei den zehn Abo-Abenden betrug damit mehr als 75 Prozent. Deren Kosten waren damit erstmals zu mehr als 70 Prozent gedeckt. Insgesamt mussten für die 19 Veranstaltungen rund 113.000 Euro aufgewendet werden. Dem gegenüber standen Einnahmen von 82.500 Euro. Der Ansturm auf die Plätze im Kurt-Hirschfeld-Forum sowie in der Alten Schlosserei war allerdings recht unterschiedlich. Das Kabarett „Die Wühlmäuse“ war ebenso ausverkauft wie eine Lesung zum Thema Depression und das Konzert „Klang und Leben“ für Menschen mit Demenz und deren Angehörige. Die beiden Kindertheateraufführungen in der Alten Schlosserei waren dagegen laut Franke nur „verhalten besucht“. Das galt jedoch nicht für die Weihnachtsmärchen im Kurt-Hirschfeld-Forum, bei denen so gut wie kein Stuhl frei blieb.

Von Thomas Böger