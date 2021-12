Lehrte

Häufig erkennt man einen Fahrplanwechsel im öffentlichen Nahverkehr daran, dass die Fahrpreise steigen. In Lehrte kommt seit dieser Woche ein weiteres Indiz hinzu: Seit Montagmorgen gibt es in der Kernstadt eine neue Buslinie. Von der Haltestelle Neues Zentrum an der Burgdorfer Straße bedient die Linie 968 ab jetzt immer montags bis freitags zwischen 5 und 21 Uhr den Nordwesten der Kernstadt. Sonnabends fahren die Busse bis 14 Uhr.

Der Beginn der neuen Linie am Montag fiel allerdings noch sehr verhalten aus, wie man beobachten konnte. Nur wenige Fahrgäste nutzten die neue Verbindung im morgendlichen Berufsverkehr. Regiobus-Pressesprecher Tolga Otkun betonte später, dass sich eine neue Buslinie zunächst noch unter den Menschen in Lehrte herumsprechen und sich etablieren müsse. „In der Regel dauert so etwas zwei Jahre“, meint er.

Die neue Linie reicht bis zum Megahub

Die neue Linie fährt von der Innenstadt über eine Haltestelle am Megahub (Eisenbahnlängsweg) zur Straßburger Straße und hält dazwischen auch am Hohen Kamp, an der Falkenstraße oder am Finkenweg. Regiobus erfüllt so den Wunsch der Stadt, die Wohngebiete rund um die Schillerstraße anzubinden. Dort soll demnächst auch das geplante Gartenquartier der Lehrter Wohnbau entstehen.

Von Michael Schütz