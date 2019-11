Sievershausen

Schon seit etlichen Jahren legt der Arbeitskreis Ortsgeschichte in Lehrtes östlichem Ortsteil einen Fotokalender auf. Jetzt liegt das Exemplar für das Jahr 2020 vor – und die Sievershäuser können historische Ansichten aus ihrem Dorf als Wandschmuck erwerben. Der Kalender ist zum Preis von 8 Euro beim Kiosk Scheffler an der Lessingstraße sowie in der Bäckerei Balkenholl an der John-F.-Kennedy-Straße erhältlich. Auch auf dem Weihnachtsmarkt im Dorf am Sonntag, 1. Dezember, ist der Kalender zu haben, und zwar am Stand des Antikriegshauses.

Sehenswertes aus den Archiven

Zur Bebilderung des Kalenders hat der Arbeitskreis wieder tief in seinem Archiv und auch in privaten Fotobeständen gestöbert. Es finden sich Motive aus früheren Zeiten neben neuen Ansichten.So zeigt der Monat April beispielsweise ein altes Haus in der Trift, vor dem Willi Wiese steht. Er war einst eine Instanz im Dorf, als Ortschronist tätig und auch Initiator des SOD-Karnevalsvereins und der Laienschauspielgruppe Brummerbühne, die noch heute für Spaß und Unterhaltung sorgen. Aber auch ein Geheimnis des Sievershäuser Friedhofs wird in dem Kalender gelüftet.

Von Achim Gückel