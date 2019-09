Ahlten

Im Baugebiet an der Hannoverschen Straße entstehen gerade die ersten Häuser, da beginnen in Ahlten bereits die Diskussionen über die nächste Neubaufläche. Ein privater Investor will auf dem Acker westlich des Grevenwegs, zwischen Backhausstraße und Hannoverscher Straße, 53 Wohneinheiten schaffen. Das Vorhaben ist schon seit Jahren im Gespräch, jetzt liegen die ersten konkreten Planungen dafür vor.

Ahltens Ortsrat sowie mehrere Ausschüsse des Rates haben bereits grundsätzlich grünes Licht für das Planverfahren gegeben. Es gibt aber auch leise Kritik. Das Gebiet werde möglicherweise zu eng bebaut und habe nur wenig Raum für Grün, hieß es unter anderem im Umwelt- und im Bauausschuss. Trotzdem gab es von den Politikern Zustimmung für das Vorhaben. Über Details werde man sich in den weiteren Diskussionen über den Bebauungsplan unterhalten.

53 Wohneinheiten auf 1,5 Hektar

Entstehen sollen auf der etwa 1,5 Hektar großen Fläche insgesamt zehn Einfamilienhäuser, 14 Reihenhäuser und drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 29 Wohnungen. Mindestens sechs mietpreisgebundene Wohnungen sollen Mietern mit geringem Einkommen zur Verfügung stehen, die restlichen können als Eigentum erworben oder zur ortsüblichen Preisen gemietet werden.

Drei Grundstücke für Einfamilienhäuser, jene ganz im Westen des Gebiets, haben eine Größe von mehr als 1000 Quadratmetern. Diese wolle sich der Grundstückseigentümer selbst vorbehalten, hieß es in den Ausschüssen. Sieben freistehende Einfamilienhäuser mit Grundstücksflächen zwischen 400 und 600 Quadratmetern sowie 14 Reihenhäuser befinden sich in der Mitte des Neubaugebiets. Die Mehrfamilienhäuser sollen am Grevenweg entstehen, von wo aus auch die einzige Zufahrt ins Baugebiet vorgesehen ist.

Ortsbürgermeisterin: „Wir brauchen dringend Bauland“

„Wir brauchen dringend Bauland. Deshalb freue ich mich, dass es zu diesem Vorhaben kommt“, sagte Ortsbürgermeisterin Heike Koehler ( CDU) im Ortsrat. Sie hofft, dass einige der Familien, die bei der Vergabe eines Grundstücks im Nordosten der Hannoverschen Straße leer ausgegangen sind, nun quasi gleich nebenan ein Baugrundstück finden. Erst im Juni war das das Baugebiet Hannoversche Straße mit seinen 35 Grundstücken zum Bau von Einfamilienhäusern freigegeben worden.

Anwohner warnt vor mangelnder Entwässerung

Anwohner begleiteten die Präsentation der Pläne im Ortsrat indes mit Skepsis. Einer der Zuhörer äußerte Zweifel, ob im Fall starker Regenfälle das Wasser schnell genug aus dem Areal abfließe. „Bei Regen staut sich das Wasser bereits jetzt auf der Ackerfläche“, sagte er. Ein anderer bemängelte, es sei zu wenig Grün geplant: „Auf dem Plan sind vier mickrige Bäume, sonst ist alles versiegelt!“

Das war auch einigen Politikern in den Fachausschüssen ein Dorn im Auge. SPD-Fraktionschef Bodo Wiechmann etwa sprach im Umweltausschuss von einem auf „maximalen Gewinn von Wohnraum ausgeknauschten“ Baugebiet. Dass in den Planzeichnungen bislang nur vier Bäume an den Straßen vorgesehen sind, sei „absolut unbefriedigend“. Wiechmann sprach auch von „Batterien von Einstellplätzen“, die man durchaus mit auflockern könne. Auch auf einen Wendehammer könne ein Baum gesetzt werden.

Christoph Lokotsch ( Die Linke) wurde noch deutlicher. Der Entwurf dürfe in den weiteren Planungen „nicht so bleiben, wie er jetzt ist“. Und Wilhelm Busch ( CDU), Vorsitzender im Bauausschuss sprach von „Verfeinerungen“, die möglicherweise noch zu erledigen seien.

Von Gabriele Gerner und Achim Gückel