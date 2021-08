Lehrte

Trend zum Online-Handel, immer mehr Geschäfte von Ladenketten in der City, Abwanderung von Kundschaft in die Landeshauptstadt Hannover: Auch in Lehrte steht der lokale Handel vor enormen Herausforderungen. Antworten darauf, wie er sie meisten könnte, will die Stadt jetzt in einem neuen Einzelhandelskonzept geben. Anfang kommenden Jahres soll der Rat der Stadt das Papier beschließen. Doch zuvor stehen umfangreiche Analysen der aktuellen Situation im Lehrter Handel auf dem Programm – und dabei dürfen Bürgerinnen und Bürger in einer Online-Umfrage mitwirken.

Vor zehn Jahren hatte Lehrte sich letztmals ein Einzelhandelskonzept erstellt. Doch seither hätten sich die „Rahmenbedingungen im Hinblick auf den Einzelhandel stark verändert“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung aus dem Rathaus. Es müsse also eine Fortschreibung des Konzepts her, das auch die möglichen Entwicklungen des Handels in den kommenden Jahren einbezieht.

Neues Konzept: Anlässe gibt es genug

Aktuelle Anlässe, die einen neuen Blick auf den Lehrter Einzelhandel nötig machen, gibt es reichlich. An der Stackmannstraße hat unlängst Penny einen neuen Markt eröffnet, Aldi will an der Iltener Straße neu bauen, ebenso wie Lidl an der Burgdorfer Straße. In Immensen ist Ende vergangenen Jahres der Dorfladen an den Start gegangen. In der Kernstadt gibt es an prominenter Stelle immer wieder Leerstände, etwa an der Burgdorfer Straße. Und spätestens der Corona-Lockdown hat gezeigt, wie wichtig Online-Angebote und Kundennähe sind.

Für die Arbeit am neuen Einzelhandelskonzept hat die Stadtverwaltung erneut die Fachleute der Gesellschaft Cima-Beratung und Management aus Lübeck ins Boot geholt, die auch schon 2011 maßgeblich an dem Alten beteiligt waren. Die Aufgabenstellung für die Lübecker ist klar: Es müsse darum gehen, ein Konzept zu entwickeln, das die Fortentwicklung der Lehrter Innenstadt ebenso stärkt wie die Nahversorgung in den einzelnen Ortsteilen.

Experten sammeln Hinweise und Bewertungen

Wie all das gelingen kann, soll schon im Herbst zunächst in einem Entwurf skizziert sein, über den die politischen Gremien der Stadt und auch alle Ortsräte reden können. Doch zuvor will die Cima in großem Stil Daten und Hinweise sammeln. Das tut sie ab September bei den Einzelhändlern im Stadtgebiet. Aber auch Kunden sollen dann in den Läden befragt werden, unter anderem nach ihrer Herkunft. Zudem seien Expertenrunden mit dem Stadtmarketing und Vertretern der Industrie- und Handelskammer geplant, sagt Sprecher Fabian Nolting.

Herzstück der Vorbereitungen ist die Online-Umfrage auf der Internetseite der Cima, die offiziell am Sonnabend, 28. August, beginnt und bis 25. September freigeschaltet bleibt. Darin können Lehrterinnen und Lehrter Angaben ihre Meinung zum Einzelhandel in der Stadt kundtun, Angaben zu ihrem persönlichen Einkaufsverhalten machen und ganz subjektiv die Stärken sowie Schwächen der Lehrter Geschäftswelt skizzieren. Auch ganz konkrete Verbesserungsvorschläge sind möglich. Die Umfrage umfasst 14 Fragen. Ursprünglich hatte die Umfrage schon im Frühjahr beginnen sollen. Doch Corona und Lockdown verzögerten den Start.

Alle Umfragen zusammen sollen eine valide Datenbasis ergeben, sagt Nolting. Ab Oktober werde dann am Entwurf für das neue Einzelhandelskonzept gearbeitet. Das Papier werde dann auch wichtige Leitlinien künftiger Stadtplanung aufzeigen.

Von Achim Gückel