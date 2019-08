Lehrte

In die Diskussion um Sanierung und Neubau des Schulzentrums Lehrte-Süd kommt wieder Bewegung. Am Donnerstag wird sich der Schulausschuss der Stadt mit einem neuen, reduzierten Raumprogramm für das Projekt auseinandersetzen. Gegenüber alten Planungen sollen fast 1100 Quadratmeter Raumfläche wegfallen. Klassenräume sollen unter anderem kleiner werden als zunächst geplant.

Die Realschule und die Integrierte Gesamtschule (IGS), die in Lehrte-Süd Seite an Seite arbeiten werden, sollen außerdem in Kernbereichen dicht aneinanderrücken – unter anderem mit einem gemeinsamen Foyer, Forum und Eingangsbereich, einer großen Mensa mit 400 Plätzen sowie einem Selbstlernzentrum für beide Schulformen. Am Donnerstagabend wird der Lehrter Schulausschuss über diese Pläne sprechen.

Kosten waren Ende 2018 ein Schock für die Politik

Über das Raumprogramm für das Schulzentrum an der Südstraße war schon im vergangenen Jahr ausführlich gesprochen worden. Ziel ist es, Realschule und IGS dauerhaft lebensfähig zu erhalten und beiden, bei räumlicher Nachbarschaft, einen jeweils eigenständigen Schulbetrieb zu ermöglichen.

Doch im Dezember 2018 folgte dann eine Ernüchterung für Lehrtes Kommunalpolitiker. Das Schulzentrum Süd sei in weiten Teilen in sehr schlechtem Zustand. Der Abriss eines Großteils der Gebäude und ein Neubau mit hohen Energiestandards, kurzen Wegen und einem auf modernen Schulbetrieb abgestimmten Raumprogramm sei sinnvoller als die Sanierung der Altbauten, lautete das Fazit der Beraterfirma Drees & Sommer. In der radikalsten Variante wurde sogar den Abriss sämtlicher Schulbauten an der Südstraße vorgeschlagen – angefangen mit der verwinkelten ehemaligen Berthold-Otto-Schule im Süden bis hin zur derzeitigen Hauptschule im Norden des Areals.

Dreimal so hohe Kosten

Die für die Neubauten zu erwartenden Kosten versetzten den Politikern einen Schock: 70 Millionen Euro, rund dreimal so viel wie zuvor angenommen. Daraufhin wurde der Ruf nach einer Überarbeitung des Raumprogramms laut, um die Kosten zu drücken.

Die Frage, wo gespart werden kann, ist nun beantwortet. Exakt 1093 Quadratmeter Raumfläche weist das überarbeitete Raumkonzept aus. Das bedeute vermutlich Minderausgaben in Millionenhöhe, meint Fabian Nolting, Sprecher des Rathauses. Konkrete Zahlen lägen aber noch nicht vor. Um diese werde es aber möglicherweise in der Sitzung des Schulausschusses am Donnerstag, 22. August, ab 17 Uhr in der Städtischen Galerie gehen.

Forum als Herz der Schulen

Zweite Kernaussage des neuen Raumprogramms ist das Zusammenrücken der beiden Schulen. Das Forum mit seinem großzügigen Eingangsbereich solle zum Herz der Schulen werden. Das Foyer soll eine zuschaltbare Bühne erhalten und als Pausentreffpunkt, Ausstellungs- und Veranstaltungsraum dienen – wohlgemerkt: für beide Schulen.

Auch die Verwaltungs- und Personalbereiche von Realschule und IGS sollen laut Vorschlag der Planer zentral liegen und über einen gemeinsamen Eingang erschlossen werden. Auch von einer gemeinsamen Kommunikations- und Informationszone sowie einem Gemeinschafts- und Aufenthaltsraum oder einer Lounge mit Teeküche für die Lehrkräfte beider Schulen ist die Rede. Die Lehrerzimmer selbst bleiben indessen getrennt.

Kleine dezentrale Pausenbereiche

Darüber hinaus benötige die IGS einen zusätzlichen Raum für ihren Leseclub sowie wegen des gebundenen Ganztagsbetriebs Rückzugsorte und Sitzecken. Für die Realaschule seien indessen ein Betreuungsraum für Ausfallstunden wichtig. Beide Schulen sollten darüber hinaus weitere kleine und dezentrale Pausenbereiche erhalten, meinen die Berater von Drees & Sommer.

Im vergangenen Schuljahr besuchten 582 Kinder und Jugendliche die Sekundarstufe I der IGS, in der Realschule waren es 591. Hinzu kamen 188 Oberstufenschüler in der IGS.

Der Schulausschuss wird sich am Donnerstag auch mit dem Raumprogramm für die Sanierung oder den Neubau des Gymnasium in Lehrte Mitte beschäftigen. Dort sind die Planungen aber noch nicht so weit gediehen wie in Lehrte Süd – unter anderem weil noch nicht geklärt ist, ob ein kompletter Neubau des Gymnasiums samt Sekundarstufe II auf dem Schützenplatz tatsächlich politisch gewollt ist.

Von Achim Gückel