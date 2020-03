Lehrte

Die Lehrter Grünen haben einen neuen Vorstand gewählt. Dabei löst Kurt Nelles den bisherigen Grünensprecher Roland Panter ab. Letzterer trat nicht mehr zur Wahl an. Gemeinsam mit Andrea Buchholz, die ebenfalls neu in den Vorstand gewählt wurde, bildet Nelles das neue Sprecher-Duo der Lehrter Grünen. Zum Vorstand zählen weiter Torsten Crass als Kassierer sowie Gesa Witte, Elisabeth Vieth, Michael Müller und Sascha Baumgärtner als Beisitzer.

Kurt Nelles aus Arpke war bislang Beisitzer der Lehrter Grünen. Der 59-jährige, studierte Agraringenieur ist seit 20 Jahren als Systemadministrator beim NDR in Hannover tätig. Die studierte Bauingenieurin Andrea Buchholz (58), die erst 2019 den Lehrter Grünen beitrat, arbeitet als Fachkraft für tiergestützte Therapie in Arpke.

Panter will Sitz im Ortsrat Hämelerwald behalten

Aus beruflichen Gründen habe er entschieden, nach zwei Wahlperioden nicht mehr anzutreten, sagt Roland Panter. Er ist in der PR-und Öffentlichkeitsarbeit für ein Unternehmen in Berlin tätig. „Da bin ich einfach zu wenig vor Ort, um die Prozesse mitbegleiten zu können“, sagt er. Er freue sich nun, die Verantwortung „an diesen großartigen neuen Vorstand“ übergeben zu können.

Der 47-Jährige, der 2017 als Kandidat der Grünen bei der Bundestagswahl antrat, will aber seine Ämter im Ortsrat Hämelerwald sowie im Landesparteirat der niedersächsischen Grünen behalten. Auch Dündar Kelloglu trat nicht mehr für den Vorstand der Lehrter Grünen an. Er will sich verstärkt um seine Aktivitäten beim niedersächsischen Flüchtlingsrat und beim Präventionsrat kümmern.

Mitgliederzahlen steigen auch in Lehrte

Der neue Vorstand blickt positiv in die Zukunft. Denn auch in Lehrte spiegelt sich der bundesweite Trend für grüne Themen wieder. Die Partei erfährt auch in der Eisenbahnerstadt viel Aufwind – sie zählt mittlerweile 48 Mitglieder. „Vor zwei Jahren waren es noch nicht einmal 30. So groß waren die Grünen in Lehrte noch nie“, sagt Nelles. Das neue Sprecher-Duo will das politische Geschehen in Lehrte aktiv mitgestalten und viele politische Impulse setzen.

Es gehe dabei vor allem darum, die Herausforderungen durch den Klimawandel in wirkungsvolle Kommunalpolitik zu übersetzen, heißt es in einer Erklärung. Ein erster Aufschlag sei bereits durch den Beschluss des Klimaschutzsofortprogramms im Lehrter Stadtrat erfolgt – was insbesondere die Lehrter Grünen vorangetrieben hatten.

Kritisch sehen Nelles und Buchholz allerdings die Haushaltsentwicklung. „Vor Lehrte liegen aufgrund der notwendigen Investitionen in Schulen schwierige Jahre“, schreiben sie in einer Mitteilung. Es sei eine große Herausforderung, die Verschuldung so zu gestalten, „dass Lehrte nicht auf Jahrzehnte handlungsunfähig und unattraktiv als Wohn- und Arbeitsort wird“.

Andrea Buchholz und Kurt Nelles sind das neue Führungsduo bei den Lehrter Grünen. Quelle: Privat

Von Patricia Oswald-Kipper