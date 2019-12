Lehrte

Mit einem Konzert zum neuen Jahr startet das Rosemarie-Nieschlag-Haus an der Iltener Straße am Sonntag, 5. Januar, schwungvoll in das neue Jahrzehnt. Ab 15 Uhr tritt dort zum zweiten Mal das Musik- und Entertainment-Trio Penélope unter der Leitung von Penny Simms auf.

Das Trio Penélope ist eine Band mit einem umfangreichen Repertoire. „Ein Kaleidoskop der Klangfarben und Rhythmen begleitet von erfrischender Moderation macht jeden Auftritt zu einem Erlebnis“, heißt es in einer Ankündigung des Auftritts. Die Musiker um die Akkordeonistin Penélope Simms überzeugen dabei durch ihre vielfältigen Begabungen. Ergänzt durch Corinna Fiedler (Saxofone und Gesang) und dem Sänger Jörg Eilers setzt die Band auf Kontakt zum Publikum. Das Repertoire umfasst Jazz, Pop, Schlager, Evergreens, Tanzpartymusik und auch französische Musette, argentinische Tangos, Latino, Oldies und Rock ‘n R Roll.

Eintrittskarte und ein Gläschen Sekt

Der Eintritt zum Konzert kostet 9 Euro. Im Preis enthalten ist ein Glas Sekt zur Begrüßung. Karten sind im Vorverkauf in der Bücherstube Veenhuis an der Iltener Straße 28 und im Rosemarie-Nieschlag-Haus unter der Telefonnummer (05132) 832 230 erhältlich.

Von Achim Gückel