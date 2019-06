Lehrte Lehrte Noch keine Entscheidung über Kunstrasen Bekommen der FC Lehrte und der SV 06 jeweils einen Kunstrasenplatz? Der Lehrter Sportausschuss hat sich auch in seiner zweiten Sitzung zu dem Thema nicht zu einem Votum durchringen können. Die Entscheidung soll nun am Mittwoch, 3. Juli, im Rat der Stadt fallen.

Eine Flutlichtanlage steht bereits an dem Ascheplatz am Pfingstanger, an dessen Stelle ein Kunstrasenplatz angelegt werden soll. Quelle: Thomas Böger