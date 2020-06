Lehrte

Wenn das Arpker Waldbad am 8. Juni öffnet und das Lehrter Freibad voraussichtlich am 22. Juni nachzieht, müssen sich die Besucher auf strenge Hygienemaßnahmen einstellen. Die Lehrter Bädergesellschaft hat für die beiden Bäder ein Konzept entworfen und dieses auch bereits beim Gesundheitsamt eingereicht. „Wir sind mit der Behörde dazu in ständigem Austausch und werden vielleicht hier und da noch etwas nachbessern müssen – das sorgt derzeit für zeitliche Verzögerungen“, erklärt Otto.

Weil das Land Niedersachsen keine konkreten Vorgaben gemacht hat, muss jedes Bad für sich selbst über die Hygienemaßnahmen entscheiden. „Wir haben uns auf jeden Fall für strenge Vorgaben entschieden, um kein Risiko einzugehen“, betont Otto. Das Konzept sieht vor allem eine strikte Beschränkung der Besucherzahlen vor. Während in Lehrte lediglich 200 Besucher zeitgleich ins Freibad dürfen, sind es in Arpke 80. „Zwar könnten in Lehrte auch unter Corona-Bedingungen bis zu 1000 Leute auf die Anlage – auf der weitläufigen Liegewiese wäre das kein Problem – aber wir sorgen uns, dass es in den Becken dann zu unübersichtlich wird“, sagt Otto.

Besucher müssen sich online anmelden

Anders als in anderen Bädern, wo die Besucher am Eingang ihre persönlichen Kontaktdaten hinterlassen, setzt der Chef der Bädergesellschaft auf ein Online-Anmeldesystem, in dem die Besucher sich mit ihren Daten registrieren und ihre Zeiten im Bad buchen. Das Onlineportal ist laut Otto derzeit noch in Arbeit.

Klare Regeln gibt es derweil schon für die Maskenpflicht. In Lehrte müssen die Badbesucher lediglich im geschlossenen Eingangsbereich einen Mundschutz tragen, in Arpke ist dies in dem offenen Eingangsbereich gar nicht nötig. In den Bädern müssen die Besucher die nötigen Anstände von mindestens 1,50 Metern einhalten. Das Hygienekonzept sieht für beide Bäder zudem vor, dass für die Besucher zwar Schließfächer, Toiletten und Außenduschen, aber keine Innenduschen und Umkleiden zur Verfügung stehen. „Darauf müssen sich die Leute dann einstellen und entweder schon ihre Badesachen drunterhaben oder sich auf der Wiese unter einem Handtuch umziehen“, erklärt Otto. Ob im Lehrter Bad der Kiosk öffnen wird, ist noch unklar.

Ob der Kiosk im Lehrter Freibad demnächst wieder aufmacht, ist noch unklar. Quelle: Katja Eggers

Ersatzteile fehlen noch immer

Otto geht davon aus, dass das Waldbad in Arpke tatsächlich am 8. Juni öffnen wird. Es hätten zwar noch ein paar Restarbeiten ausgestanden, diese seien mittlerweile aber erledigt worden. In Lehrte sieht die Sache anders aus. Dass das Freibad am Hohnhorstweg am 22. Juni aufmacht, kann Otto noch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Wegen Corona hatten sich die Sanierungsarbeiten immer wieder verschoben. Firmen standen nicht in vollem Umfang zur Verfügung, weil sie Mitarbeiter unter anderem in Kurzarbeit geschickt oder Produktionen und Lieferungen komplett eingestellt hatten. Auch jetzt sind im Bad noch Handwerker im Einsatz, es fehlen zudem dringend benötigte Ersatzteile.

„Wir warten vor allem auf die Filtermatten“, berichtet Otto. Die Teile sollen in der Woche ab dem 15. Juni geliefert werden. Der Einbau ist laut Otto problemlos zu machen und dauert lediglich einen halben Tag. Wenn die Filtermatten jedoch nicht rechtzeitig ankommen, muss die Öffnung des Freibades erneut verschoben werden.

Jahreskarten werden verlängert Wer sich für die Lehrter Bäder eine Jahreskarte gekauft hat, wird für die Corona-Zwangspause entschädigt. „Wir verlängern die Jahreskarte um die Zeit, in der die Bäder geschlossen waren“, erklärt Eckhard Otto, Chef der Lehrter Bädergesellschaft. Wegen der Pandemie hatten sowohl das Arpker Waldbad als auch das Lehrter Freibad nicht regulär öffnen können. Bei den Saisonkarten ist laut Otto indes keine Veränderung geplant. „Wenn sich die Saison durch Corona jetzt verkürzt, reduziert sich dadurch nicht automatisch der Betrag der Karte“, erklärt Otto. Jeder könne jedoch für sich entscheiden, ob eine Saisonkarte für ihn jetzt noch Sinn mache. Der Chef der Lehrter Bädergesellschaft geht davon aus, dass bisher kaum oder keine Saisonkarten verkauft worden sind. Ohne Corona hätte die Freibadesaison am 8. Mai begonnen. Nun soll es in Arpke am 8. Juni und in Lehrte voraussichtlich am 22. Juni losgehen. Die Saison endet am ersten Sonntag im September. eg

Von Katja Eggers