Es geschieht nur selten, dass es in der Sitzung eines Ortsrats einen aktuellen Bezug zu einem Ereignis gibt, welches ganz Deutschland beschäftigt. Am Donnerstagabend ist es in der gemeinsamen Sitzung der Ortsparlamente von Sievershausen und Arpke jedoch genau so gewesen. Die Lokalpolitiker verabschiedeten eine Resolution gegen Ausgrenzung und Hass in ihren Dörfern. Diese Aktion war schon vor einiger Zeit in die Tagesordnung aufgenommen worden. Doch nun stand das Gespräch um die Resolution stark unter dem Eindruck der mutmaßlich rassistisch motivierten Morde keine 24 Stunden zuvor in Hanau.

Sievershausens Ortsbürgermeister Armin Hapke ( CDU) begann die Sitzung mit einer Schweigeminute für die Opfer und zitierte Kanzlerin Angela Merkel mit den Worten: „Rassismus ist ein Gift, der Hass ist ein Gift.“ Hapke gab auch zu, dass er „etwas bedrückt“ in die Ortsratssitzung gekommen sei angesichts der aktuellen Ereignisse in Hanau. Eigentlich habe er die Aussprache über die Resolution „wegen Thüringen“ auf die Tagesordnung genommen. Nun sei es aber umso wichtiger, auch auf lokaler Ebene „die Fahne für die Demokratie und die friedliche Koexistenz“ hochzuhalten.

Steinwedel hat bereits eine Resolution verabschiedet

Der Vorstoß der Ortsräte von Sievershausen und Arpke, die wegen planungsrechtlicher Erwägungen zu Windkraftflächen gemeinsam tagten, geht auf eine ähnliche Resolution zurück, welche unlängst der Ortsrat in Steinwedel einstimmig gefasst hatte. Unter dem Eindruck einer Veranstaltung der Lehrter AfD-Fraktion im dortigen Dorfgemeinschaftshaus im September hatten Bürger dem Ortsrat ein Manifest gegen Ausgrenzung und Intoleranz unterbreitet. Der Wunsch der Steinwedeler war es, dass auch in anderen Lehrter Ortschaften solche Resolutionen verabschiedet werden.

Das haben Sievershausen und Arpke nun getan. Die Arpkerin Bärbel Ahlers ( CDU) nahm am Donnerstagabend Bezug auf die Ereignisse in Hanau und betonte, sie sei „aufgewühlt“, und es sei wichtig, dass man die Resolution verabschiede. „Wir müssen Signale setzen“, sagte Ahlers und erinnerte daran, dass Lehrte dieses auch an anderer Stelle tue. So seien etwa in diesem Jahr 10.000 Euro im städtischen Haushalt zur Unterstützung der vom DRK und Flüchtlingsorganisationen organisierten interkulturellen Woche vorgesehen.

Lehrter Erklärung für Demokratie, Toleranz und Vielfalt

Die Sievershäuserin Petra Drescher ( SPD) erinnerte daran, dass der Rat der Stadt bereits die „Lehrter Erklärung für Demokratie, Toleranz und Vielfalt“ verabschiedet hatte. Sich an diesen Werten zu orientieren, sei eine Selbstverständlichkeit. Der Arpker Carsten Milde (Grüne) betonte, es sei angesichts der aktuellen Ereignisse in Hanau geboten, die Resolution von damals zu bekräftigen.

In dem Papier, das die beiden Ortsräte verabschiedeten, bekennen sich die Lokalpolitiker zu einer weltoffenen, sozialen, freundlichen und solidarischen Dorfgemeinschaft, in der Hass und Ausgrenzung keinen Platz finden. Man unterstütze jede Form des friedlichen und kreativen Protests gegen Bestrebungen, die Gesellschaft zu spalten und die Menschenwürde infrage zu stellen.

Die Resolution im Wortlaut „Arpke und Sievershausen treten gemeinsam für eine weltoffene, soziale, freundliche und solidarische Dorfgemeinschaft ein, in der Ausgrenzung und Hass keinen Platz finden. Wir bekennen uns zu einem geeinten Europa, das demokratischen, rechtsstaatlichen und sozialen Grundsätzen verpflichtet ist. Mit Bezug zu den Werten des Grundgesetzes ist dies – trotz unterschiedlicher politischer Ausrichtungen – die Basis unseres politischen Handels, und wir sind besorgt, wenn diese Grundrechte – verpackt in populistische Forderungen – angegriffen werden. Wir unterstützen daher jede Form des friedlichen und kreativen Protests gegen Bestrebungen, unsere Gesellschaft zu spalten und die Menschenwürde in Frage zu stellen sowie bürgerschaftliches Engagement, das in einer kreativen und friedlichen Form zum Ausdruck gebracht wird. Die Ortsräte von Sievershausen und Arpke stehen hinter dieser Form von bürgerschaftlichem Engagement. Wir ermuntern Einwohnerinnen und Einwohner unserer Orte und der umliegenden Ortschaften, die Stimme für Vielfalt und Toleranz zu erheben. Wir setzen uns dafür ein, dass Vielfalt und Toleranz im politischen und gesellschaftlichen Handeln vor Ort umgesetzt werden.“

Von Achim Gückel