Nun ist es Schwarz auf Weiß zu lesen: Katrin Telschow-Don leitet fortan offiziell die Oberschule Hämelerwald. Eine entsprechende Urkunde überreichte Oliver Brandt von der Landesschulbehörde der 55-Jährigen am Mittwochnachmittag bei einer kleinen Feierstunde. Telschow-Don hatte seit 2018 die Oberschule kommissarisch geführt und war zuvor auch schon in der Planungsgruppe für die neue Schule tätig.

„Das war eine äußerst schwierige Geburt“, sagte der Dezernent der Landesschulbehörde. Üblich sei eine zweijährige Vorlaufzeit für die Gründung einer Schule, um ein pädagogisches Profil zu entwickeln. So viel Zeit habe es in Hämelerwald nicht gegeben. „Gleichwohl haben Sie es mustergültig geschafft“, lobte Brandt die Schulleiterin. Es habe Kämpfe um Material, um jeden Raum und sogar um Bälle gegeben. „Sie haben eine sehr gute Arbeit geleistet und Geschick sowie Augenmaß bewiesen“, sagte Brandt.

Eine vierköpfige Gruppe, von der Landesschulbehörde eingesetzt, hatte im April 2018 mit den Planungen für die neue Oberschule begonnen. Gemeinsam mit Telschow-Don arbeiteten die Lehrer Wolfgang Hake, Christian Scholz und Sigrun Lorenz mit. Bereits im August nahm die Oberschule den Betrieb mit zwei Klassen auf. „Das war eine schwierige Situation“, berichtete die neue Rektorin, die in Lehrte wohnt. Sie habe in Springe eine Hauptschule abgewickelt und gleichzeitig in Hämelerwald die Oberschule aufgebaut.

„Ihr Einsatz zeigt Früchte“, lobte auch der Erste Stadtrat Uwe Bee die Arbeit von Telschow-Don. Jahr für Jahr werde die Schule größer, „und in vier Jahren werden Sie alleinige Hausherrin sein“. Denn dann wird es die IGS in Hämelerwald nicht mehr geben. Laut Hämelerwalds Ortsbürgermeister Dirk Werner ist in dem Schulgebäude ein „Juwel“ entstanden. „Dafür haben wir lange gekämpft“, bestätigte Armin Hapke, Ortsbürgermeister in Sievershausen.

In der Vergangenheit hatte es ein zähes politisches Ringen um den Schulstandort am Riedweg in Hämelerwald gegeben. Dort ist derzeit die IGS noch mit ihren Jahrgängen 7 bis 10 beheimatet. Die IGS zieht schrittweise nach Lehrte Süd um. Im Gegenzug wächst in Hämelerwald die Oberschule, die mittlerweile zwei sechste und drei fünfte Klassen hat. „Vielleicht werden es im nächsten Schuljahr dann vier Klassen“, spekulierte die neue Rektorin.

