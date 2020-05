Lehrte/Arpke

Wegen Corona startet die Freibadsaison überall mit Verzögerung. Doch ab Montag, 25. Mai, dürfen die Bäder in Niedersachsen unter strengen Hygiene-und Abstandsregelungen wieder öffnen. Während in Hannover der Badespaß am 29. Mai beginnen soll und die Gäste ihren Besuch online anmelden müssen, stehen die Schwimmfreunde in Lehrte noch mindestens bis zur zweiten Junihälfte auf dem Trocknen. Denn es hat erhebliche Verzögerungen bei Reparaturen im Freibad am Hohnhorstweg gegeben.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Lehrter Bädergesellschaft auf ihrer Internetseite angekündigt, dass die Freibadsaison voraussichtlich am 13. Juni beginnen könne. Doch Badchef Thilo Schumacher ist mittlerweile sogar noch etwas pessimistischer. „Momentan rechnen wir eher mit einem Termin um den 20. Juni herum“, sagt er. Und man werde den Saisonstart wohl nicht an einem Wochenende einläuten, wenn mit enormem Andrang zu rechnen sei. Geplant ist die Öffnung vorsichtshalber an einem weniger besucherintensiven Wochentag. Das mache es einfacher, den Badbetrieb unter den strengen und voraussichtlich komplizierten Corona-Bedingungen anlaufen zu lassen, meint Schumacher. Einen konkreten Termin für den Saisonstart im Bad am Hohnhorstweg nennt er daher noch nicht.

Anzeige

Spezialfliesen aus Italien fehlen

Das Waldbad in Arpke:Wenn nichts mehr dazwischen kommt, beginnt die Saison dort am 30. Mai. Quelle: Achim Gückel (Archiv)

Weitere HAZ+ Artikel

Schumacher ist nicht glücklich darüber, dass er die Kundschaft noch bis weit in den Juni vor der Tür lassen muss. Aber ihm seien dabei die Hände gebunden. Bei einigen Firmen, die Material für Wartungsarbeiten und Reparaturen liefern sollten, habe die Corona-Krise voll durchgeschlagen. „Die haben zeitweise Kurzarbeit gemacht oder ihren Betrieb ganz auf Null gefahren“, sagt Schumacher. Die Spezialfliesen etwa, die man für Erneuerungen in den Becken brauche, kämen aus Italien, sagt er. Dort habe über einen langen Zeitraum die Wirtschaft vollkommen stillgestanden.

Schumacher sieht aber noch ein anderes Problem, dass eine schnelle Öffnung der Bäder in Niedersachsen erschwere. Noch gebe es keine konkreten Verordnungen, wie der Badbetrieb unter Corona-Bedingungen zu laufen habe. Damit rechne er mit Ende Mai oder Anfang Juni, sagt der Lehrter Badchef. Es sei zum Beispiel unklar, wie viele Besucher er im Lehrter Bad einlassen dürfe, ob die Personalien der Gäste aufgenommen werden und wie zum Beispiel die Zugänge gestaltet werde müssen, damit sich die Gäste nicht zu nahe kommen. Letztlich müsse für jedes Bad ein entsprechendes Konzept her, welches dann vom zuständigen Gesundheitsamt abgesegnet werde.

Schwimmer über verspätete Öffnung ungehalten

„Aber ganz ausfallen wird die Schwimmsaison in Lehrte in diesem Jahr nicht“, ist sich Schumacher sicher. Im Waldbad in Arpke etwa soll der Badespaß nach derzeitigem Stand der Dinge am Sonnabend, 30. Mai, beginnen. Dort herrscht in der Regel nicht so starker Andrang wie im Bad am Hohnhorstweg. Die Sicherheitsbestimmungen ließen sich in Arpke leichter einhalten, sagt Schumacher.

Passionierte Schwimmer aus Lehrte sind indes ungehalten über die Verzögerungen bei der Freibadöffnung. Die Lehrter Bädergesellschaft habe Monate Zeit gehabt, um den Saisonstart vorzubereiten. Dass dieser nun nicht pünktlich zum genehmigten Termin erfolge, sei unverschämt, heißt es in einem Schreiben eines Lesers an die Redaktion.

Das Sommerschwimmfest fällt aus Während der Termin für die Öffnung des Lehrter Freibads noch unklar ist, steht eine Verschiebung schon fest: Das für den 28. Juni vorgesehene Sommerschwimmfest der SG Lehrte/ Sehnde wird nicht an diesem Termin stattfinden. Noch hoffen die Veranstalter darauf, es auf einen Termin im August verschieben zu können. Ob das klappt, ist aber noch unklar. Man habe wochenlang geduldig abgewartet, heißt es in einer Mitteilung. Und man hoffe auch darauf, dass das Bad im Juni öffne. Doch man könne nicht davon ausgehen, dass bis Ende Juni die Bestimmungen für das öffentliche Leben derart gelockert seien, das ein Schwimmfest mit mehreren hundert Teilnehmern möglich sei. „Wir werden schauen, ob es vielleicht am 28. August noch geht“, sagt LSV-Abteilungsleiter Heinrich Tann und hofft auf weitere Lockerungen bis dahin. Sollte es jedoch zu keiner Neuansetzung des Schwimmfestes kommen, müsse man es erstmals in seine 37-jährigen Geschichte absagen.

Lesen Sie auch

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Achim Gückel