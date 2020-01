Lehrte

„Nehmt eure Liebste auf den Schoß“: Mit diesen Worten hat Tobias Kunze das Publikum am Sonnabendabend im Anderen Kino aufgefordert, ein wenig zusammenzurücken. Denn Sitzplätze waren knapp in dem alten Lichtspielsaal am Sedanplatz. Denn dort herrscht ein so ein großer Andrang wie schon lange nicht mehr. Alle hätten „Bock auf die Offene Bühne“, sagte Kunze hocherfreut. Bei der Moderation der Lehrter Kultveranstaltung musste er sich zudem ziemlich kurz fassen. Denn auch der Platz auf der Programmtafel war eng, so viele Mitwirkende waren an diesem Abend auf der Bühne dabei.

Einen Ausflug in die Sternenwelt bietet „Bertolt Bricht“ mit seiner Gitarre. Quelle: Susanne Hanke

Im Zehn-Minuten-Takt wurden dem gut gelaunten Publikum bissige, humorige, laute, schnelle und gefühlvolle Darbietungen geradezu um die Ohren gehauen. Zehn Künstler, viele davon mit Gitarre ausgestattet, ließen ihren Gedanken freien Lauf.

„Bertolt Bricht“ und seine Gitarrensoli

Was dabei herauskam, war teilweise gewöhnungsbedürftig. Bei „Bertolt Bricht“ war der Name auch Programm: akustische Gitarren-Soli mit Titeln wie „Stinky“. Die blieben jedoch ohne Liedtexte, was den Klängen ihre sphärische Eigenständigkeit ließ. Die Zuschauer lernten aber noch mehr: Etwa dass das Motto „laut und wütend“ nicht unbedingt ein Garant für Talent und einen durchdachten Auftritt ist – auch wenn Interpret Till als Geburtstagskind ein Ständchen vom Publikum erhielt.

Interessante Gedankenspiele hatte indessen Teilnehmer Ingmar haufenweise parat. Seine satirischen musikalischen Streifzüge auf der Offenen Bühne beleuchteten unter anderem Alternativen zur Haustierhaltung bei einer Tierhaarallergie. Die Zucht von Silberfischen und eine Katze aus Lego waren seine kreativen Ideen. Begeisterter Applaus im Saal!

Geschichten aus dem Leben eines Papas

Die Macht der Worte beherrscht auch André Ziegenmeyer, der schon oft auf der Bühne im Anderen Kino für geniale Unterhaltung sorgte und diesmal Geschichten aus dem Leben als Papa einer dreijährigen Tochter mitgebracht hatte. Er sei harmoniebedürftig, bekannte schließlich der Poetry Slamer „Saturos“ und rezitierte über Selbstfindung und Drogen.

Einen wortreichen Vortrag in gerappter Form bietet Saturos bei der Offenen Bühne. Quelle: Susanne Hanke

Die einzige Frau des Abends aber hatte mit Lampenfieber zu kämpfen. Es war der erste öffentliche Auftritt für Larissa, und der wurde vom Publikum mit viel Mitgefühl und ermutigendem Applaus begleitet. Besonders beeindruckte Larissa mit ihrem selbst geschriebenem Song „Sei stark“. Mutig waren sie alle an diesem Abend: Die Künstler, die sich vor so einem prallvollen Kinosaal auf die Bühne stellten und diejenigen, die sich auf jede Art von künstlerische Freiheit einließen.

Detlef Rühe bezeichnet sich als Liedschreiber und bringt melancholische wie satirische Stimmungen auf die Offene Bühne im Anderen Kino. Quelle: Susanne Hanke

Von Susanne Hanke