Vier Männer mit Fernsteuerungen in ihrem Händen haben am Mittwoch gegen 13 Uhr gemeinsam ein symbolisches Signal gegeben, das in die Stadtgeschichte von Lehrte eingehen wird. Als sie mit den orangefarbenen Bedienteilen für die Fotoaufnahmen zurechtgerückt waren, hob hinter ihnen ein Kran einen Container in die Höhe und transportierte diesen an seinen Bestimmungsort auf einem Waggon. Dieser Akt markierte die offizielle Inbetriebnahme eines Jahrhundertprojekts in Lehrte. Der Megahub, der riesige Containerterminal der Bahn auf dem Gelände des früheren Gleisfelds westlich der Kernstadt, ist jetzt offiziell in Betrieb – gut drei Jahren nach dem ersten Spatenstich für die Anlage und sage und schreibe 32 Jahre nachdem erstmals über sie gesprochen wurde.

Die vier Männer waren Ronald Pofalla, Infrastrukturvorstand der Deutschen Bahn, Enak Ferlemann, Staatssekretär beim Bundesverkehrsministerium, Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann und Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße. Sie alle hatten sich kurz vor der Szene mit den Fernsteuerungen in einer etwa halbstündigen Zeremonie gegenseitig in Superlativen zum Megahub geradezu überboten. Der Megahub sei ein „Mega-Signal“ und ein „neues Kapitel in der Eisenbahn- und Logistikgeschichte Deutschlands und Europas“ (Althusmann), er ermögliche „ICE-Tempo“ in den Bereich der Güterverteilung auf Züge (Pofalla), und er bringe Lehrte in eine „zentrale Drehscheibenfunktion“ im europaweiten Umschlag von Containern (Ferlemann).

Die offizielle Inbetriebnahme des 171 Millionen Euro teuren und innerhalb von nicht einmal zwei Jahren Bauzeit errichteten Megahub fiel im Vergleich zu den starken Worten eher schlicht aus. Es waren keine Gäste zugelassen, die Zeremonie wurde wegen Corona ausschließlich online übertragen und nur für handverlesene und angemeldete Teilnehmer zugänglich gemacht.

Seit April werden Züge be- und entladen

Tatsächlich hatte der Probebetrieb im Containerterminal schon vor rund anderthalb Jahren begonnen, seit April werden dort bereits Züge im realen Betrieb abgefertigt. Die Eröffnungsfeier am Mittwochmittag hatte daher vor allem noch symbolische Bedeutung. Doch das Signal, welches von dem Containerterminal ausgehe, sei ein besonders starkes, hieß es. Mit der Möglichkeit, im Megahub bis zu 300.000 Container pro Jahr zwischen Zügen zu verladen, setze man ein Zeichen für die Verkehrswende, sagte Pofalla: „Statt zwölf Stunden Umladezeit für einen Zug brauchen wir hier nur noch drei, und mit jedem beladenen Zug nehmen wir 52 Lastwagen von der Straße.“ Theoretisch könne man auf diese Weise pro Jahr den Ausstoß von 120.000 Tonnen Kohlendioxid vermeiden, rechnete Pofalla vor.

Tatsächlich ist das bisher aber nur eine theoretische Größe. Noch stehen erst drei von möglichen sechs Portalkränen, die die Container umladen. Die abgefertigten Züge fahren zwar nach Verona, Warschau, in skandinavische Länder oder nach München, doch ausgelastet ist der Megahub damit nicht annähernd. Vor allem die während der Planungs- und Bauphase stets beschworene Anbindung an die Überseehäfen und die damit entstehende „Drehscheibenfunktion im Hinterland“, ist noch nicht Wirklichkeit geworden.

Lehrte als „logistisches Herz Europas“

Trotzdem bekomme Lehrte durch den Megahub die Funktion eines „logistischen Herzens Europas“, sagte Althusmann. Die alte Eisenbahnerstadt sei der Punkt auf der Landkarte Niedersachsens, an dem nun der Containerumschlag revolutioniert werde. Das werde Impulse für die gesamte Wirtschaft im Umfeld setzen, meinte Althusmann.

Fünf Kilometer neue Gleise: Der Megahub in Zahlen Die Eckdaten des Containerterminals Megahub bei Lehrte sind beeindruckend. Eine Übersicht: Rund 20 Meter sind die drei computergesteuerten Portalkräne jeweils hoch, unter denen die Züge einfahren und die die Container umheben werden. Sie wiegen jeweils 400 Tonnen. 34 Tonnen wiegen die sogenannten Automated Guide Vehicles, die als fahrerlose, vollautomatische Transportsysteme die Container in der Anlage von Ort zu Ort bringen. Voll ausgelastet und mit den im Endausbau geplanten sechs Portalkränen versehen, könnte der Megahub jährlich 268.500 Container bewegen. Das entspricht der Ladung von 20 großen Containerschiffen. Zunächst sind nur drei Kräne errichtet worden. Die Bahn will erst einmal die tatsächliche Auslastung der Anlage beobachten. 120.000 Quadratmeter ist das Gelände des früheren Verschiebebahnhofs bei Lehrte groß, auf dem der Megahub entstanden ist. 150.000 Tonen Schotter und Erde wurden bei der Räumung des alten Verschiebebahnhofs bewegt, verwertet und entsorgt. Das entspricht rund 6000 Lastwagenladungen. 840 Meter lang sind die Gleisstränge des Megahubs, fünf Kilometer Schienen wurden verlegt, 50 Weichen eingebaut.

Staatsminister Ferlemann ging ebenso auf die Tradition der Eisenbahn in Lehrte ein und erinnerte auch an die Bürgerproteste, die es gegen das Megaprojekt wegen dessen Ausmaßen sowie der Aussicht auf mehr Lärm und Verkehr gegeben hat. „Wir dachten, in Lehrte schreien alle laut Hurra, aber dann gab es Debatten“, sagte er. Mittlerweile hätten aber „die Menschen kapiert“, welch innovative und bedeutungsvolle Sache der Megahub sei, behauptete Ferlemann.

Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße betonte, die Akzeptanz für den Megahub habe in seiner Stadt zugenommen. Er bringe bis zu 75 Arbeitplätze, passe zur Eisenbahnerstadt, sei ein absolut zukunftsorientiertes Projekt und mache Lehrte zu einer der „logistischen Herzkammern“ Niedersachsens. Prüße erinnerte aber auch daran, dass viele Logistikeinrichtungen auch viel Belastung für die Stadt brächten. Neben dem Wunsch nach einer guten wirtschaftlichen Entwicklung für den Containerterminal habe er zudem noch jenen nach „möglichst wenig Belastung für die Bürger“.

Von Achim Gückel