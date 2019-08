Nach dem Vorfall in den Ferien, bei dem in einem Raum der Grundschule An der Masch Asbest freigesetzt wurde, herrscht bei manchen Eltern große Verunsicherung. Das ist am Donnerstagabend bei einer Informationsveranstaltung deutlich geworden. Dazu kamen knapp 50 Besucher. Und Lehrtes Erster Stadtrat Uwe Bee versicherte ihnen: „Der Aufenthalt in den Räumen ist unbedenklich“.