Grafhorn

Die Corona-Pandemie hat Kulturfreunden in diesem Jahr viel abverlangt. Theaterstücke und Konzerte fielen ebenso ins Wasser wie Kinofilme und Lesungen. Auf eines müssen die Lehrter in diesem Jahr jedoch nicht verzichten: auf das Kino-Open-Air auf dem Gelände des Naturfreundehauses Grafhorn. Diesmal lässt das Team vom Anderen Kino Lehrte sogar gleich zwei Filme über die Großbildleinwand im Grünen flimmern.

Am Freitag, 14. August, zeigt die Crew die Filmkomödie „Die Känguru-Chroniken“. In der Verfilmung des gleichnamigen Satirebestsellers geht es um die unfreiwillige Wohngemeinschaft des unterambitionierten Kleinkünstlers Marc-Uwe und einem kommunistischen Känguru.

Zuschauer sollen Sitzgelegenheiten mitbringen

Die Filmkomödie „Das perfekte Geheimnis“ steht am Sonnabend, 15. August, auf dem Programm. Darin geht es um drei Frauen, vier Männer und sieben Telefone. Die Freunde entschließen sich bei einem gemeinsamen Abendessen spontan zu einem Spiel: Alle legen ihre Smartphones auf den Tisch, alles was ankommt, wird geteilt.

Die Veranstalter bitten darum, dass sich die Zuschauer eigene Sitzmöglichkeiten wie Klapp- oder Campingstühle und Decken mitbringen. Wegen Corona ist pro Gast ein Sitzplatz verpflichtend. Auf dem Gelände gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Die Maske darf am Platz oder beim Essen und Trinken abgenommen werden. Für Getränke und ein eingeschränktes Essensangebot sorgt das Naturfreundehaus.

Filmstart mit Einbruch der Dunkelheit

Die Filme beginnen gegen 21 Uhr mit Einbruch der Dunkelheit. Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Das Naturfreundehaus selbst öffnet am Film-Freitag um 17 Uhr und am Film-Sonnabend um 12 Uhr. Der Eintritt beträgt 7 Euro.

Die Kinomacher empfehlen, die Karten auf der Homepage des Anderen Kinos unter das-andere-kino.de zu reservieren, da aufgrund der beschränkten Zuschauerzahl auf maximal 150 pro Abend nicht garantiert werden kann, dass es noch Karten an der Abendkasse gibt. Die reservierten Karten sollten bis 20.15 Uhr am jeweiligen Abend an der Abendkasse am Grafhorn abgeholt werden.

Mit den Filmvorführungen unter freiem Himmel knüpft das Andere Kino an die Erfolge aus der Vergangenheit an. Zu den Open-Air-Kinos kamen in den Vorjahren stets bis zu 300 Leute. Bis 2004 hatte das Kinoteam Filme auf der Wiese am Rodelberg gezeigt.

Von Katja Eggers