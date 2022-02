Immensen

Die Galerie Steinbeck 1 hat ihre Öffnungszeiten erweitert. Außer donnerstags und nach vorheriger Vereinbarung empfängt Galeristin Angelika Dors Besucherinnen und Besucher dort jetzt auch an ausgewählten Sonntagen unter dem Motto „Open House“. Am Sonntag, 13. Februar, gibt es von 17 bis 19 Uhr eine Ausstellung mit Malerei von Gertrud Schmidt.

Galeristin Angelika Dors zeigt in ihrer Galerie derzeit Acrylbilder von Gertrud Schmidt, darunter auch die Arbeiten "Der Schatz" (links) und "Wilde Jagd". Quelle: Katja Eggers

Die Bilder der Künstlerin aus Laatzen sind bereits seit dem 23. Januar in der Galerie Steinbeck 1 zu sehen. Die ehemalige Kunstpädagogin der Eichendorffschule in Hannover malt farbenfroh und blumig in Acryl und abstrakt mit weichen Tönen der Pastellkreide. Schmidt bringt gern ihre persönlichen Gedanken zu Papier und lässt dem Betrachter Raum für die eigene Auseinandersetzung mit ihren Bildern. Oft arbeitet sie zu klassischer Musik und setzt dabei die Rhythmen um.

Schmidts Ausstellung ist noch bis Donnerstag, 3. März, zu sehen. Die Finissage findet an diesem Tag von 17 bis 19 Uhr statt. Bis dahin können Kunstfreunde die Galerie, Steinbeck 1, immer donnerstags von 17 bis 19 Uhr und nach Vereinbarung unter Telefon (05175) 930790 oder (0170) 9510118 besuchen.

Von Katja Eggers