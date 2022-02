Lehrte

Ende November waren das Lehrter Rathaus und das Parkhaus in der Innenstadt in oranges Licht getaucht. Mit dieser Illumination sollte ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt werden. Erstmals beteiligte sich Lehrte damit an der Kampagne „Orange the World“ der Vereinten Nationen. Für die Neuauflage im Jahr 2022 wünscht die CDU/FDP-Gruppe im Lehrter Stadtrat sich weitere Maßnahmen, um das Thema Gewalt gegen Frauen in der Öffentlichkeit noch präsenter zu machen.

„Wir begrüßen, dass die Stadtverwaltung an der „Orange the World“-Kampagne teilnimmt. Es ist ein wichtiges Anliegen, auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. Deshalb schlagen wir vor, weitere aufmerksamkeitsfördernde Maßnahmen zu ergreifen“, heißt es in einem Antrag an die Stadtverwaltung. Was da so ginge, darüber haben sich die Politiker um den Gruppenvorsitzenden Marcel Haak bereit umfassend Gedanken gemacht.

Gastronomen, Einzelhändler, Vereine und Kirchen beteiligen

So könne die Stadt Kontakt mit Gastronomen aufnehmen, damit diese etwa orangefarbene Bierdeckel mit Informationen zu Beratungsangeboten verwenden. Gewerbetreibende und Einzelhändler könnten, schwebt den Lokalpolitikern vor, Flyer mit Beratungsangeboten auslegen oder ihren Kunden beim Einkauf mitgeben. In Bäckereien könnten Backwaren in Tüten mit dem Aufdruck „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“ ausgegeben werden.

Plakate mit Beratungsangeboten könnten in den Schaukästen der Verwaltungsnebenstellen ausgehängt werden, Sportvereine und Kirchengemeinden passende Aktionen und Schulen themenbezogene Projekttage anbieten. Welche Maßnahmen umzusetzen sind: darüber soll die Stadtverwaltung in einer Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gleichstellung und Integration vor dem Beginn der „Orange the World“-Kampagne 2022 berichten.

Von Sandra Köhler