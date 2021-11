Lehrte

Das Lehrter Rathaus ist am Donnerstagabend in orangefarbenes Licht getaucht worden. Die Stadt hat damit ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt und sich der Kampagne „Orange the World“ der Vereinten Nationen angeschlossen.

Die Kampagne findet jährlich zwischen dem 25. November, dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, und dem 10. Dezember, dem internationalen Menschenrechtstag statt. Weltweit erstrahlen in dieser Zeit Gebäude in oranger Farbe.

In Lehrte ist auch das Parkhaus in der Innenstadt nun orange. Darüber hinaus beteiligten sich Einzelhandelsunternehmen und der Verein FIPS (Förderung und Integration psychisch kranker Menschen) an der Aktion. Anlässlich des internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen hisste die Stadt vor dem Rathaus wie in den Vorjahren wieder die Flagge. Dass das Gebäude in Orange erstrahlte, war allerdings eine Premiere.

Auch das Parkhaus in der Lehrter Innenstadt leuchtet am internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen orange. Quelle: Katja Eggers

Gewalt kann auch psychisch erfolgen

„Wir leuchten damit symbolisch die dunklen Ecken aus und demonstrieren, dass es hier keinen Platz für Gewalt gegen Frauen gibt“, erklärte Freya Markowis, Lehrtes Gleichstellungsbeauftragte. Gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Gülten Gailus, Vertretern und Vertreterinnen von Stadt, Polizei, der AWO-Frauenberatungsstelle sowie dem Stadtmarketing und FIPS zeigte Markowis vor dem illuminierten Rathaus klare Kante.

Lesen Sie auch: Protest gegen Gewalt an Frauen: Auch Hannover leuchtet orange

Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße machte dabei auf die Dimensionen des Themas aufmerksam. Im Schnitt an fast jedem dritten Tag werde in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Laut Statistik wird alle 45 Minuten eine Frau in ihrer Partnerschaft Opfer von vollendeter und versuchter gefährlicher Körperverletzung. „Das ist ein riesiges Problem“, betonte Prüße.

Hier gibt es Hilfe Wer von häuslicher oder sexualisierter Gewalt betroffen ist, kann sich Hilfe holen. In akuten Fällen ist die Polizei unter der Notrufnummer 110 der richtige Ansprechpartner. Das bundesweite Hilfetelefon unter der Nummer (0800) 116016 ist kostenlos rund um die Uhr erreichbar und bietet Beratung in 17 Sprachen sowie in Gebärdensprache an. Auf der Internetseite www.hilfetelefon.de gibt es eine Online-Beratung. Die AWO-Frauenberatung für Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze ist unter Telefon (05132) 823434 erreichbar. Beratung wird trotz Corona auch vor Ort angeboten. Über weitere Hilfsangebote wie Täterberatung, Frauenhäuser oder Zwangsheirat bietet die Stadt auf ihrer Homepage www.lehrte.de an.

Gailus hob hervor, dass die Zahl der Opfer häuslicher Gewalt in Niedersachsen während der Corona-Pandemie gestiegen ist. „Gewalt bedeutet aber nicht nur Schläge, sondern kann auch psychisch durch Demütigungen, Drohungen, wirtschaftlichen Druck oder soziale Isolation erfolgen“, erklärte Gailus.

Frauenberatungsstelle verzeichnet mehr Beratungsbedarf

Aktuelle Zahlen zur häuslichen Gewalt in Lehrte und Sehnde hat die Polizei für das Jahr 2021 noch nicht vorgelegt. „Wir können aber sagen, dass sich die Zahlen von 2019 auf 2020 nicht deutlich verändert haben“, erklärte Kriminalhauptkommissar Mario Mantei. Die Kriminalstatistik 2020 weist 123 Taten in Lehrte und 50 in Sehnde auf. Die Dunkelziffer liegt aber weitaus höher. Dass die Zahlen in der Corona-Zeit nicht groß angestiegen sind, sei eine Überraschung. „Aber wenn der Mann pandemiebedingt immer zu Hause ist, kann die Frau nicht um Hilfe telefonieren“, erklärte Mantei.

Bei der Polizei zur Anzeige gebracht werden laut Mantei vor allem die Fälle körperlicher Gewalt. Um psychische Gewalt geht es indes auch häufig in den Beratungsgesprächen der AWO-Frauenberatung für Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze. „Der Beratungsbedarf zu häuslicher Gewalt ist von 2019 auf 2020 gestiegen und hat 2021 noch mal zugenommen“, erklärte Brigitte Mende, Leiterin der AWO-Frauenberatungsstelle. Ein Grund ist laut Mende, dass das Thema häusliche Gewalt in den Medien sehr präsent gewesen ist und es unter anderem Plakataktionen gegeben hat. Allein in diesem Jahr haben sich rund 60 Frauen beraten lassen.

Von Katja Eggers