Der seit dem Hebst 2019 aktive städtische Ordnungsdienst ist ein Erfolgsmodell. Er soll weitergeführt, personell verdoppelt, mit mehr Befugnissen versehen und künftig auch in den Lehrter Ortsteilen eingesetzt werden. Das möchte jedenfalls die Stadtverwaltung. Zwei zusätzliche Kräfte hat Bürgermeister Frank Prüße bereits im Entwurf des städtischen Stellenplans vorgesehen. Jetzt ist die Politik am Zug und muss entscheiden, ob sie den vom Rathaus vorgeschlagenen Weg mitgeht. Die erste Debatte darüber gibt es nun im Sozialausschuss.

Der Ordnungsdienst geht auf eine Initiative des früheren Bürgermeisters Klaus Sidortschuk zurück. Mit den zwei Kräften, die im Stadtgebiet nach dem Rechten schauen, könne man der Vermüllung und anderen Ordnungswidrigkeiten vorbeugen und somit das Stadtbild aufpolieren, hatte er gesagt. Vor knapp drei Jahren, noch in Sidortschuks Amtszeit, stimmte der Rat dem Vorhaben zu. Er verfügte aber, dass nach zwei Jahren Probephase des Ordnungsdienstes ein Fazit gezogen werden müsse. Mit der Arbeit begonnen hat das zweiköpfige Team erst im November 2019.

Arbeit des Ordnungsdienstes „richtig und sinnvoll“

Nun stellt die Stadtverwaltung ihm ein durchweg positives Zeugnis aus. Das Konzept habe sich als „sinnvoll und richtig“ erwiesen, heißt es in einer Beratungsvorlage für die Politik. Im Dialog mit den Lehrterinnen und Lehrtern, mit Aufklärungsarbeit, der Dokumentation von Missständen und der Anzeige von Ordnungswidrigkeiten habe der Ordnungsdienst „maßgeblich zur Verbesserung der Sauberkeit von Grünanlagen, Straßen, Wegen und Plätzen beigetragen“. Dort, wo er regelmäßig im Einsatz sei, habe es einen deutlichen Rückgang von Vergehen gegeben.

Rahmin Vogelsang, Mitarbeiter des Ordnungsdienstes, hält mit seiner Kamera Graffiti an einer Garagenwand fest. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Die zwei Kräfte des Ordnungsdienstes haben 2020 und 2021 exakt 6238 sogenannte Feststellungen gemacht, weist eine Statistik nun aus. Auf Verunreinigungen und wilde Müllablagerungen entfallen allein etwa 2100. Mehr als 1100-mal musste der Ordnungsdienst auf die Einhaltung der Corona-Verordnung hinweisen. Etwa 930-mal registrierte er Verunreinigungen von Wertstoffinseln, insbesondere an Westring, Bullenweg und dem alten Schwanenburggelände. Aber auch 620 Parkverstöße wurden protokolliert und an den zuständigen Fachdienst im Rathaus zur Ahndung weitergegeben.

Leinenpflicht und wildes Pinkeln

Zudem wies der Ordnungsdienst mehr als 160-mal Hundehalter auf die Einhaltung der Leinenpflicht hin, er registrierte mehr als 100 Fundstücke und 29 allgemeine Belästigungen wie etwa das Urinieren in der Öffentlichkeit.

Nach Ansicht der Stadtverwaltung ist die Arbeit des Ordnungsdienstes so erfolgreich, dass sie ausgebaut werden sollte. Das Team müsse die Befugnisse erhalten, sofort und konsequent auf Fehlverhalten reagieren zu können. Die Weitergabe der Feststellungen an andere Stellen im Rathaus sei zu umständlich. Dazu müssten die Mitarbeitenden zu Verwaltungsvollzugsbeamten ernannt werden. Auf diese Weise könnten sie auch bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs aktiv mithelfen, also selbst Knöllchen für Falschparker ausschreiben.

Ordnungsdienst auch in den Dörfern

Um die Aufgaben nicht nur wie bisher in einem eng beschriebenen Bereich der Kernstadt, zwischen Hohnhorstpark, Bahnhofstraße und Richtersdorf, sondern auch in den Ortschaften und Bereichen der Feldmark leisten zu können, brauche der Ordnungsdienst nun personelle Verstärkung, meint die Stadtverwaltung. Es gehe darum, künftig „in allen Bereichen der Stadt regelmäßig Präsenz zu zeigen“, lautet der Vorschlag.

Dazu müsse ein Dienstfahrzeug her, idealerweise ein Pritschenwagen oder ein VW Caddy, in dem Fundsachen und wild entsorgter Müll direkt abtransportiert werden können. Darüber hinaus sei der Einsatz von Fahrrädern oder E-Bikes für den Ordnungsdienst sinnvoll.

Büro und Anlaufstelle an der Zuckerpassage

Dass all das so kommt, ist noch keine beschlossene Sache. In den nun anstehenden politischen Diskussionen dürfte es zunächst um die Kosten für die Ausweitung des Ordnungsdienstes gehen. Einen neuen, zentral gelegenen Standort als Büro und Anlaufstelle hat die Stadt bereits angemietet – in den früheren Zeitungsräumen an der Zuckerpassage, die jetzt noch das Corona-Impfzentrum beherbergen.

Der Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und Integration spricht über das Thema „Ordnungsdienst“ in seiner Onlinesitzung am Mittwoch, 19. Januar. Sie beginnt um 17 Uhr, der Zugang ist über die Internetseite der Stadt www.lehrte.de ohne vorherige Anmeldung möglich.

Von Achim Gückel