Sie war vom Schimmel befallen: Die Sanierung der Orgel in der Steinwedeler St.-Petri-Kirche ist beendet. Orgelbaumeister hatten das Instrument in den vergangenen Monaten gründlich gereinigt und zusätzlich ein neues Register eingebaut. Zuvor hatte die Gemeinde im Gotteshaus eine neue Lüftungsanlage installiert, um künftig einer erneuten Schimmelbildung vorzubeugen. Die Arbeiten sind nun beendet – und das will die Gemeinde am Reformationstag feiern.

Zur Orgel der St.-Petri-Kirche gehört nun ein neues Register. Quelle: privat

„Sanierung war ein ziemlich großes Projekt“

„Die Sanierung war für unsere Verhältnisse ein ziemlich großes Projekt“, sagt Armin Albat, der in der Gemeinde für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Allein die Planung habe mehrere Jahre gedauert. Viele Menschen hätten daran mitgewirkt. „Und viele Gemeindemitglieder haben dieses Projekt finanziell unterstützt“, bedankt sich Albat bei den Spendern. Dadurch sei die Orgelsanierung erst möglich geworden.

Die Steinwedeler Orgel baute Johannes Andreas Zuberbier im Jahr 1769. So steht es in den zur Verfügung stehenden Dokumenten. Die Elzer Firma Furtwängler errichtete 1883 ein neues Instrument mit mechanischen Kegelladen. Dabei fanden das alte Gehäuse und zahlreiche Pfeifen Wiederverwendung. Gleichwohl entsprach der innere Aufbau der Orgel nicht mehr dem Äußeren Erscheinungsbild. Auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts sowie in den Sechzigerjahren wurde die Orgel mehrfach umgebaut. Zuletzt beauftragte die Gemeinde den Orgelbauer Kristian Wegscheider aus Dresden, um unter anderem das barocke Gehäuse wieder herzustellen. Jetzt hatte die Gemeinde die Orgel erneut mit Wegscheider gereinigt und um ein Register erweitert.

Den Abschluss der Sanierungsarbeiten möchte die St.-Petri-Gemeinde am Sonnabend, 31. Oktober, mit musikalischen Andacht feiern. Um möglichst vielen Menschen die Gelegenheit zu geben, die Orgel mit ihrem neuen Register musikalisch zu erleben, gibt es gleich zwei Veranstaltung nacheinander – ab 16 sowie ab 18 Uhr.

Gemeinde bietet Orgelführung an

Die Organisten Maya Krabbe, Samuel Steinert und Elkmar Winter musizieren an der restaurierten Orgel. Die Besucher hören verschiedene Klangproben – insbesondere von dem neuen Register. Die Organisten verdeutlichen bei der Veranstaltung die Vielfalt und die Möglichkeiten des sanierten Instruments. Eingebettet wird die Orgelmusik in eine Andacht mit abschließendem Segen. Nach den zwei Andachten besteht jeweils die Möglichkeit, an einer Orgelführung unter fachkundiger Leitung teilzunehmen.

So sehen die Pfeifen der sanierten Orgel aus. Quelle: privat

Die Gemeinde weist darauf hin, dass wegen Corona die Anzahl der Plätze in der Kirche begrenzt ist. Zudem gelten die aktuellen Regelungen sowie die üblichen Hygieneauflagen wie etwa das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes bis zur Kirchenbank sowie das Desinfizieren der Hände und auch die Registrierung der Besucher. Der Eintritt ist frei. Die Kirchengemeinde bittet die Besucher um Spenden zugunsten der Kirchenmusik in der St.-Petri-Kirchengemeinde.

Die Kirchgemeinde hat zudem mehrere kurze Videofilme über die Sanierungsarbeiten auf ihrer Homepage www.sankt-petri-steinwedel.de veröffentlicht.

Von Katerina Jarolim-Vormeier