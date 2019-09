Lehrte

Die magische Zahl von 100 aktiven Mitgliedern scheint in Reichweite für die Ortsfeuerwehr Lehrte gerückt zu sein. Erst kürzlich hat sie vier neue Einsatzkräfte aufgenommen, die Mitgliederzahl beträgt damit aktuell 92. Und dass, obwohl laut Feuerwehrsprecher Stephan Keil die Anstrengungen, neue Mitglieder zu gewinnen, im Verlaufe des vergangenen Jahres zurückgefahren werden mussten.

Werbung wegen neuer Wache zurückgefahren

Im Fokus der Ortsfeuerwehr standen in den vergangenen Monaten nämlich die vielen Aufgaben rund um den Neubau und den Umzug in die neue Feuerwache an der Schützenstraße, die am 21. August offiziell in Betrieb genommen wurde. Doch trotz aller Einschränkungen stießen im vergangenen Jahr sechs neue Mitglieder zur aktiven Feuerwehr in der Kernstadt.

„Bei einer Neuaufnahme handelt es sich um eine besondere“, streicht Keil heraus. Dabei handelt es sich um den 65-jährigen Rolf Kobbe, der alles andere als ein Unbekannter bei der Ortsfeuerwehr ist. Er war vor zwei Jahren altersbedingt in die Altersabteilung gewechselt, hat sich aber nun entschlossen, wieder in den aktiven Dienst zu wechseln. Möglich macht das eine Satzungsänderung, nach der Feuerwehrleute statt bisher zum 63. Lebensjahr nun bis zum 67. Geburtstag aktives Mitglied sein können.

Allerdings werde er nun „nicht unbedingt mehr an vorderster Front" dabei sein, wie Kobbe selber sagt. Feuerwehrsprecher Keil mutmaßt, dass der erneute Eintritt in den aktiven Dienst mit 65 Jahren zumindest in Lehrte, vermutlich auch weit darüber hinaus, einmalig sein dürfte. Die Änderung des Brandschutzgesetzes, die dies ermöglicht, war im Mai vergangenen Jahres in Kraft getreten.

