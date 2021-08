Lehrte

Die Ortsfeuerwehr Lehrte verfügt über einen neuen Rauchverschluss. Das ist ein Vorhang, der etwa eingesetzt wird, um die Ausbreitung von Rauch zu verhindern, wenn eine Tür zu einem verqualmten Bereich in einer Wohnung oder einem Gebäude geöffnet werden muss. „So bleiben in Mehrfamilienhäusern zum Beispiel Treppenräume als Fluchtweg nutzbar“, sagt Pressesprecher Stephan Keil. Außerdem könne man so Verschmutzungen anderer Gebäudeteile reduzieren.

Das neue Gerät kam gerade recht, denn der alte Rauchverschluss hatte nach elf Jahren im Einsatz kurz zuvor seinen Dienst versagt. Beide Geräte hat die VGH-Vertretung Holge Wesche aus Burgdorf gespendet. Der alte Vorhang habe gute Dienste geleistet und den Versicherungen „einen beträchtlichen Betrag an Regulierungen erspart“ und zu deutlich geringeren Schadenssummen geführt, resümiert Keil. Mit dem neuen Gerät seien wieder alle Fahrzeuge mit einem Rauchverschluss ausgestattet.

Von Oliver Kühn