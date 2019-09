Lehrte

Wer kein Auto hat und in die Nachbarorte möchte, ist meistens auf den Bus angewiesen. Eine Ergänzung zum Nahverkehr könnten künftig sogenannte Mitfahrbänke bieten: Wer dort Platz nimmt, signalisiert, dass er eine Mitfahrgelegenheit sucht. Autofahrer mit dem gleichen Fahrtziel können stoppen und die wartende Person kostenlos mitnehmen.

Die Region Hannover würde die Beschaffung solcher Sitzgelegenheiten und die erforderliche Beschilderung für die Fahrziele übernehmen und hat dafür Geld in den Haushalt eingestellt. Derzeit wird ermittelt, ob die Dörfer überhaupt Interesse an Mitfahrbänken haben. Die Region fragt zudem ab, wie viele Bänke gewünscht sind und wo diese aufgestellt werden könnten.

Möglichkeit, um Mobilität der Älteren zu verbessern

In den Ortsräten Arpke, Immensen, Ahlten und Hämelerwald wird das Thema demnächst diskutiert. Die Gremien in Sieverhausen, Steinwedel und Aligse-Kolshorn-Röddensen haben in ihren jüngsten Sitzungen bereits Interesse bekundet. Sie begrüßen die Aufstellung von Mitfahrbänken als Möglichkeit, um die Mobilität der Dorfbewohner, insbesondere der älteren, zu verbessern.

Laut Frank Seger, Ortsbürgermeister von Aligse, Kolshorn und Röddensen haben die Bürger den Vorschlag „mit leuchtenden Augen aufgenommen“. Denkbar seien die Bänke in Aligse etwa am Dorfladen und an der Tankstelle. „Von dort könnten die Menschen nach Lehrte sowie nach Röddensen und Kolshorn mitgenommen werden“, meint Seger.

Steinwedels Ortsbürgermeister Jens Utermann betont, dass das Angebot nur sinnvoll wäre, wenn jeweils zwei Bänke aufgestellt würden, und zwar jeweils am Startpunkt und am Zielort. „Schließlich müssen die Menschen ja auch wieder zurück“, sagte Utermann.

Erste Mitfahrbank steht bereits in Arpke

Der Ortsrat Sievershausen verweist die Idee von den Mitfahrbänken in den sozialen Dorfentwicklungsplan. „Dort passt das Thema gut hin, weil es mit Mobilität zu tun hat“, sagt Ortsbürgermeister Armin Hapke. Sinnvoll seien die Bänke für Sievershäuser, die zum Einkaufen, zur Apotheke, zum Arzt in die Nachbarkommunen oder zur Volksbank nach Arpke möchten. Standorte könnten im Neubaugebiet am Fuhsering sowie auf dem Platz an der Kreuzung Kurfürstenstraße und Schmiedestraße sein.

Auch Arpkes Ortsbürgermeister Klaus Schulz kann sich eine Mitfahrbank an der Volksbank in Arpke vorstellen. In der nächsten Ortsratssitzung erwartet er, dass sich die Mitglieder für die Bänke aussprechen. Eine erste Mitfahrbank gibt es im Ort bereits. Sie wurde auf Initiative des Seniorenbeirates Schwüblingsen vor dem Edeka-Markt aufgestellt.„Viele Schwüblingser kaufen bei unserem Edeka-Markt ein“, erklärt Schulz. Um dorthin mitgenommen zu werden, setzen sie sich in Schwüblingsen auf die Mitfahrbank an der alten Schule.

Beitrag zu mehr Klimafreundlichkeit

Als es die Idee der Mitfahrbänke vor zwei Jahren schon einmal gegeben hatte, hatte Schulz noch Kritik an dem Vorhaben geäußert. Unter anderem hielt er die rechtliche Seite noch nicht für ausreichend geprüft. „Aber das hat die Region ja mittlerweile geklärt“, sagte Schulz. Bei Schäden, die während der Fahrt verursacht werden, würde demnach die Kfz-Haftpflichtversicherung des Fahrers greifen. Bei Schäden, die passieren, wenn der Fahrer nicht am Steuer sitzt, greife indes die eigene Unfallversicherung oder die Haftpflichtversicherung des Verursachers.

Immensens Ortsbürgermeister Falk Kothe geht davon aus, dass der Ortsrat in seiner kommenden Sitzung grundsätzlich Interesse für die Mitfahrbänke bekundet. Die Lokalpolitiker hatten diese schon 2012 für Immensen gefordert, um den Nahverkehr zu unterstützen. „Außerdem ist das ein Beitrag, um die Welt klimafreundlicher zu gestalten“, erklärte Kothe. Mögliche Standorte könnten an der Siedlung am Scharl und an der Kirche sein. „Eine Bank reicht aber sicher nicht aus, Mitfahrbänke müssen flächendeckend an zentralen Punkten im ganzen Ort montiert werden“, forderte Kothe.

Von Katja Eggers