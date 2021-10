Vor allem auf sanierten Straßen und an den Ortseingängen wird immer wieder gerast: Der Ortsrat in Lehrte-Ahlten fordert jetzt Tempo-30-Piktogramme, um gefährliche Stellen im Dorf zu entschärfen.

Ortsrat in Ahlten fordert Tempo-30-Piktogramme

Lehrte - Ortsrat in Ahlten fordert Tempo-30-Piktogramme

Lehrte - Ortsrat in Ahlten fordert Tempo-30-Piktogramme