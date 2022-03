Ahlten

Mit gleich drei Anträgen zum Eisenbahnlängsweg hat sich der Ortsrat Ahlten bei seiner jüngsten Sitzung befasst: Die CDU fordert eine Sperrung der Straße für Lastwagen zwischen der Megahub-Anlage der Bahn und der Straße Am Rehwinkel (K 122) am östlichen Rand der Bebauung. Die SPD will zum einen eine einheitliche Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 50 in dem Abschnitt zwischen der Bahnhofsbrücke und der Kreisstraße 122. Außerdem möchte sie an der Straße Schilder aufstellen, die anzeigen, dass sowohl die Wohnbebauung als auch die Gewerbebetriebe nördlich der Bahn zu Ahlten gehören.

Die beiden SPD-Vorschläge wurden einmütig gebilligt, wobei allerdings noch unklar ist, ob die Pläne rechtlich zulässig sind. Die Forderung nach der Sperrung für Lastwagen zog die CDU erst einmal zurück, weil weder darüber noch über eine von der SPD ins Spiel gebrachte Alternative Konsens erzielt werden konnte.

Mehr Lastwagen durch den Megahub

Die CDU will die Lastwagen vom Eisenbahnlängsweg verbannen, weil ihre Anzahl seit der Eröffnung des Megahub deutlich zugenommen habe. Der Lkw-Verkehr habe auch zu einer zusätzlichen Belastung der innerörtlichen Straßen geführt, wie es in dem Antrag heißt. Die Stadt versuche zwar, mit einem Verkehrsleitkonzept die Lkw auf den erwünschten Weg über die weitaus besser ausgebauten Hauptstraßen zu lenken. Doch dafür gebe es keine verbindliche Regelung, so dass der Lastwagenverkehr auf dem gesamten Eisenbahnlängsweg rechtlich zulässig sei.

Parteien denken über neuen Anlauf nach

Aus Sicht der SPD ergäben sich aus einer Sperrung jedoch Probleme für die Zufahrt zu den Gewerbebetrieben, auf denen es zurzeit schon und auch noch weiterhin Baustellen gebe, die auch von Lastwagen angefahren werden müssten, erklärte der stellvertretende Ortsbürgermeister Timo Bönig. Seine Fraktion stellte deshalb einen Änderungsantrag: Das Abbiegen von der Brüsseler Straße auf den Eisenbahnlängsweg solle in beide Richtungen untersagt werden. Die aus dem Megahub kommenden Fahrzeuge dürften dann nur noch geradeaus zur Westtangente fahren.

Dem mochte die CDU nicht spontan zustimmen. Sie will aber „noch einmal darüber nachdenken“, wie ihr Fraktionssprecher Michael Wolbers erklärte. Da man den SPD-Vorschlag aber auch nicht in Bausch und Bogen ablehnen wollte, zog seine Fraktion den Antrag zurück. „Es ist nicht unser Stil, das mit unserer Mehrheit abzubügeln“, sagte Wolbers. Laut Bönig überlegt die SPD noch, ihren Vorschlag im Rat der Stadt einzubringen, wo andere Mehrheitsverhältnisse herrschen.

Hinter dem Bahnhof ist Tempo 100 erlaubt

Den Wunsch nach Tempo 50 auf dem Abschnitt vom Bahnhof bis zur Kreisstraße begründete die SPD mit der unübersichtlichen Situation zwischen Bahnhof und der Wohnbebauung an den Straßen Am Dornbusch und Vor dem Nordwall. Wer vom Bahnhof kommt, darf zunächst ordentlich aufs Gaspedal treten: Ab dem Ortsschild auf der Brücke sind 100 km/h erlaubt. Hinter den beiden leichten Kurven gilt dann Tempo 70 und auf Höhe der Bebauung nur noch Tempo 50. „Das ist weder sinnvoll, noch führt es zu einer angemessenen Verkehrssicherheit, insbesondere weil der Fußweg in diesem Bereich besonders schmal ist“, heißt es in der Begründung.

Dieser Auffassung schlossen sich die Vertreter von CDU und Grünen an, dennoch ist fraglich, ob die Stadtverwaltung der Aufforderung nachkommt, die Begrenzung anzuordnen: Bisher hat sie in solchen Fällen meist darauf verwiesen, dass Tempo 50 eigentlich nur da erlaubt ist, wo es auf beiden Straßenseiten eine durchgehende Bebauung gibt. Am Eisenbahnlängsweg liegen jedoch auf der Südseite nur Bahngleise.