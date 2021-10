Mit Blumensträußen und Rotwein hat der Ortsrat in Lehrte-Ahlten in seiner jüngsten Sitzung die ausscheidenden Mitglieder verabschiedet. Ortsbürgermeisterin Heike Koehler sprach dabei Dank und Anerkennung aus. Die konstituierende Sitzung des neuen Ortsrats ist am Dienstag, 2. November.