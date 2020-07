Aligse

Bei der Frage, wie sich der Verkehr in Lehrte entwickeln soll, sollen auch die Bürger mitreden. Der Rat der Stadt hat den Entwurf des Papiers bereits gebilligt. Nun kommt das Thema auch in den Ortsräten auf den Tisch. Da es derzeit noch unklar ist, wie die Bürgerbeteiligung aussehen soll, hat der Ortsrat Aligse-Kolshorn-Röddensen schon jetz die Initiative ergriffen, um den Bürgern frühzeitig unterschiedliche Möglichkeiten zur Beteiligung anzubieten.

Die Lokalpolitiker rufen die Einwohner der drei Ortschaften dazu auf, bis zur ersten Ortsratssitzung nach den Sommerferien konkrete Hinweise, Anregungen und Vorschläge zur Verkehrssituation und -entwicklung einzureichen.

Seger : „Nicht jeder hat Internetzugang“

Ortsbürgermeister Frank Seger ist dabei besonders wichtig, dass die Bürger ihre Meinung nicht nur digital kundtun können. „Dieser Aspekt wird meiner Meinung nach bisher völlig vernachlässigt“, sagt Seger. Nicht jeder verfüge heutzutage über einen Internetzugang. Seger sieht vor allem ältere und sozial schlechter gestellte Menschen im Nachteil. Stellungnahmen sollen daher unbedingt auch auf analogem Wege eingebracht werden können. Bürger könnten ihre Anliegen zum Beispiel in einem persönlichen Gespräch in der Verwaltungsnebenstelle in Aligse vortragen oder ihre Vorschläge dort schriftlich per Post einreichen.

Darüberhinaus hat sich ein Team aus den drei Ortschaften zusammengefunden. Armin Albat und Veronika Schulte aus Kolshorn, Dirk Hense aus Röddensen sowie Imbke Meyer-Frerichs aus Aligse wollen sich neben Seger in ihren Dörfern umhören, welche Vorschläge die Menschen zum Thema Verkehr einbringen möchten und diese Hinweise sammeln.

Lehrtes Norden ist stark belastet

Der Ortsrat Aligse-Kolshorn-Röddensen diskutiert in seiner jüngsten Sitzung in der Aueschule über den Verkehrsentwicklungsplan. Quelle: privat

Nach ihrer Auffassung ist gerade der Lehrter Norden stark belastet: Die Autobahn A2 verläuft direkt südlich von Aligse. Die Bundesstraße 443 und die S-Bahn nach Celle zerschneiden Aligse und Röddensen. Auf den Ortsdurchfahrten in Kolshorn und Röddensen wird häufig zu schnell gefahren. Zunehmender Flugverkehr, das geplante Aldi-Logistikzentrum und der weitere Ausbau der Bahnstrecke könnten für noch mehr Verkehr und Lärm sorgen.

Albat gehört zudem dem Forum Radverkehr an, das vor allem den Radverkehr in Lehrte weiter voranbringen möchte. Auch die private Initiative will sich aktiv am Verkehrsentwicklungsplan beteiligen und sammelt auf ihrer Internetseite vep-lehrte.de derzeit Anregungen und Tipps. Interessierte können dort auch Fotos hochladen.

Beteiligung auch per Postkarte möglich

Damit sich die Bürger auch schriftlich beteiligen können, verteilen die Initiatoren in diesen Tagen Postkarten in den drei Ortschaften. Hier können Vorschläge notiert und wieder zurückgesandt werden. Alternativ kann man sich auch per E-Mail an kontakt@vep-lehrte.de oder auf der Homepage vep-lehrte.de an der Abfrage beteiligen. Nach der Sommerpause sollen die Ergebnisse ausgewertet und im Ortsrat vorgestellt und diskutiert werden.

