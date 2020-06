Hämelerwald

Der Fahrradweg entlang der Landesstraße 412 südlich von Hämelerwald ist zurzeit noch eine Sackgasse. Er endet in Höhe des Guts Adolphshof. Wer weiter in Richtung Mehrum radeln möchte, muss das auf der Landesstraße tun oder Feldwege benutzen. Doch das soll nicht so bleiben. Die Gemeinde Hohenhameln hat jetzt Pläne präsentiert, die einer Verlängerung des Radwegs über Mehrum und Equord bis nach Solschen vorsieht. Der Ortsrat in Hämelerwald findet dieses Vorhaben prima. Es könnte im besten Fall dafür sorgen, dass sich die Parksituation am Bahnhof im Ort entspannt, heißt es.

„Dass der Radweg am Adolphshof endet, ist schon seit Jahren ein Ärgernis“, sagte CDU-Ortsratsherr Renée-Michael Friedrich jetzt in einer Sitzung des Gremiums: „Wir begrüßen es sehr, falls der Weg endlich weitergeführt wird.“ Heiko Danielzik von der SPD äußerte indes die Hoffnung, dass die Pläne der Hohenhamelner Gemeindeverwaltung „nicht nur ein Wunsch bleiben“. Man begrüße das Vorhaben ausdrücklich und setzte mit Nachdruck auf die Umsetzung des Plans, schreibt Danielzik zudem in einer Pressemitteilung.

Kann der Radweg ein Dauerärgernis abmildern?

Der Radweg könnte möglicherweise dabei helfen, ein Dauerärgernis in Hämelerwald etwas abzumildern – die teilweise schwierige Parksituation rings um den Bahnhof. Denn die Station wird auch von vielen Pendlern aus der Gemeinde Hohenhameln genutzt, um von dort aus mit der Bahn in Richtung Hannover oder Braunschweig zu fahren. „Die Lage am Bahnhof ist bekanntermaßen weiterhin angespannt“, meint Danielzik. Und das trotz der neuen Parkplätze an der Sternstraße.

Weitere Parkplätze auszuweisen lehnt die SPD im Hämelerwald ab. Daher komme dem Radweg wichtige Bedeutung zu. Er könne Pendler dazu bewegen, künftig mit dem Fahrrad aus der Gemeinde Hohenhameln zum Bahnhof in Hämelerwald zu kommen, meint nicht nur Danielzik.

Viele Risse im Asphalt: Der Radweg an der Landesstraße 412 hat enorme Schäden. Quelle: Achim Gückel

Ortsrat fordert: Vorhandenen Radweg sanieren

Er fordert aber, ebenso wie Sprecher anderer Fraktionen im Ortsrat, dass der bereits bestehende Radweg zwischen dem Hämelerwalder Ortsausgang und dem Adolphshof saniert wird. „Ein Teil des Radweges ist derzeit nicht befahrbar“, meint Danielzik. Gerhard Posywio von der Piratenpartei sprach im Ortsrat sogar von einer „Abenteuertour“, die man auf diesem Radweg regelmäßig erlebe. Und sollte die Verlängerung des Radwegs tatsächlich gebaut werden, müsse auch an anderer Stelle nachgebessert werden, meint der Ortsrat. Dann müsse die Abstellanlage für Fahrräder am Bahnhof erweitert werden.

