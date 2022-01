Hämelerwald

Schon seit Längerem klagen Anwohner in der Nähe der Bahnunterführung an der Niedersachsenstraße über Lärmbelästigungen. „Grund ist eine Delle in der Straße Richtung Ortsausgang in Höhe des Hämi-Centers“, erklärt Dirk Werner, Ortsbürgermeister von Hämelerwald. An dieser Stelle gebe es eine Absenkung in der Fahrbahn. Beim Überfahren der Stelle rumpele es. Der Ortsrat fordert die Stadt Lehrte daher auf, sich in Abstimmung mit der Landesbehörde für Straßenbau schnellstmöglich des Problems anzunehmen und eine Sanierung der Fahrbahn in die Wege zu leiten. Damit folgte der Ortsrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig einem Antrag des FDP-Vertreters Thomas Schorn.

„Die Lärmbelästigung ist vor allem nachts erheblich“, beschreibt Dirk Werner das Problem. „Die Straße wird sehr stark von Lastwagen befahren, die das Industriegebiet Ackerköpfe in Mehrum ansteuern“, meint der Sozialdemokrat und fügt hinzu: „Vor allem leere Fahrzeuge verursachen beim Fahren über diese Delle ein lautes Geräusch.“

Straße wurde bereits saniert – die Delle blieb

Bedauerlich findet der 61-Jährige, dass die Sanierung der betreffenden Stelle nicht bereits vor einem halben Jahr erledigt worden sei. In den Sommerferien 2021 sei bereits die Straße unter der Unterführung abgefräst und mit einer neuen Fahrbahndecke versehen worden. „Da hätte man diese Stelle einige Meter weiter gleich mit angehen können“, sagt Werner. Der Stadt sei das Problem bekannt gewesen, fügt er hinzu. „Schon seit Monaten haben Ortsratsmitglieder deswegen immer mal wieder die Verwaltung angesprochen. Aber es ist nichts passiert.“

„Wir geben jeden Hinweis über Missstände in Lehrte an die zuständige Stelle weiter“, sagt dazu Fabian Nolting, Sprecher der Stadt Lehrte. Für die betreffende Straße sei die Stadt allerdings nicht zuständig. „Die Sanierung von Landesstraßen fällt in den Bereich der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.“ Diese habe man über das Problem in Kenntnis gesetzt. „Das wird dann wohl sicher noch eine Weile dauern, bis die Stelle saniert wird“, vermutet Dirk Werner.

Von Gabriele Gerner