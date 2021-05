Hämelerwald

Seit Jahren bemüht sich der Hämelerwalder Ortsrat darum, die aus Süden kommenden Fahrzeuge am Ortseingang zu bremsen. Jetzt hat er einen neuen Anlauf unternommen. Einstimmig hat die Dorfvertretung am Mittwochabend, 26. Mai, einen Antrag der CDU unterstützt, mit dem die Verwaltung aufgefordert wird, sich für die Installation eines Blitzers in Höhe der Einmündung des Dammwegs in die Hildesheimer Straße einzusetzen. Voraussetzung dafür wäre, das derzeit dort stehende Ortsschild um 200 Meter nach Süden zu versetzen.

Auto rast mit Tempo 118 in den Ort

Die zeitweise an der Landesstraße aufgestellte Geschwindigkeitsanzeige – sie ist inzwischen defekt und abmontiert – habe immer wieder gezeigt, dass viele Fahrzeuge mit zu hohem Tempo in den Ort hineinrauschen, heißt es in der Begründung für den Antrag. Das bestätigen Messungen, die der stellvertretende Ortsbürgermeister Thomas Schorn (FDP) im Herbst vergangenen Jahres mit einem eigenen Messgerät vorgenommen hatte. Nach seinen Angaben hielten sich nur rund die Hälfte der Fahrer an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern in der Stunde. Ein Lastwagen sei mit Tempo 85, ein Auto sogar mit 118 Stundenkilometern unterwegs gewesen.

Zwar hat es laut Ortsbürgermeister Dirk Werner (SPD) in dem Bereich noch keinen Unfall gegeben, bei dem Fußgänger zu Schaden gekommen sind, aber gefährliche Situationen seien immer wieder beobachtet worden. Deshalb favorisiere der Ortsrat eigentlich einen Kreisel an der Einmündung des Dammwegs. „Das wäre das Optimum“, sagt Werner. Doch das Land, dass für die Straße zuständig ist, habe das abgelehnt. Selbst als die Stadt Lehrte vor längerer Zeit in Erwägung gezogen habe, die Kosten für den Kreisel selbst zu übernehmen, habe sich das Land quergestellt, berichtet der Ortsbürgermeister. Inzwischen ist diese Lösung allerdings wegen der Haushaltslage der Stadt ohnehin vom Tisch.

Für Blitzer müsste Ortsschild versetzt werden

Stattdessen hatte Markus Baumgarten, Fachdienstleiter Straßen und Verkehr im Lehrter Rathaus, im vergangenen Jahr in einer Ortsratssitzung die Installation eines Blitzers angeregt. Dazu müsste allerdings das Ortsschild um 200 Meter nach Süden versetzt werden, damit zwischen Ortseingang und Messgerät der vorgeschriebene Mindestabstand eingehalten wird. Den Blitzer weiter innerorts aufzustellen, ergibt nach Auffassung der Hämelerwalder Kommunalpolitiker keinen Sinn, weil dort ein mit einer Ampel gesicherten Überweg existiert.

Zwar gibt es auch südlich des Dammwegs noch Bebauung auf der Westseite der Hildesheimer Straße. Doch nach Werners Angaben darf ein Ortsschild normalerweise erst an der ersten Einmündung einer Straße – oder mindestens eines Radwegs – aufgestellt werden. Ob davon im Fall Hämelerwald eine Ausnahme gemacht werden kann, soll die Lehrter Stadtverwaltung nun in Gesprächen mit der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr klären.

Von Thomas Böger