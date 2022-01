Sievershausen

Die Ortsratspolitiker in Lehrtes östlichstem Ortsteil dringen erneut auf mehr Verkehrssicherheit im Dorf. In ihrer jüngsten Sitzung formulierten sie ihre Wünsche an den städtischen Doppelhaushalt für 2022 und 2023, der Anfang März verabschiedet werden soll. Unter anderem fordern die Sievershäuser die Finanzierung einer Bedarfsampel sowie verkehrsberuhigende Maßnahmen. Aber auch der Fortbestand der Jugendarbeit im Ort liegt ihnen besonders am Herzen.

Die Bedarfsampel für Fußgänger soll nach dem Willen des Ortsrats in Höhe des Hotels Fricke an der John-F.-Kennedy-Straße errichtet werden. Dort gebe es insbesondere wegen der Bushaltestelle die Notwendigkeit dafür. Ebenso bedürfe es farblicher Markierungen für die Radfahrerfurten an mehreren neuralgischen Punkten entlang der Ortsdurchfahrt, etwa an der Kreuzung aus Kennedy-Straße, Kurfürstenstraße und Oelerser Straße sowie der Einmündung des Schmiedewegs.

Ortsrat: Lücke in Radweg schließen

Darüber hinaus wünschen sich die Sievershäuser die Erneuerung von Tempo-30-Piktogrammen an mehreren Stellen im Dorf, eine wirksame Verkehrsberuhigung an der Ortseinfahrt aus Richtung Vöhrum sowie vom Ortseingang bis zur Einmündung des Nachtigallenwegs einen durchgängigen Radweg.

Auch der bereits in den vergangenen Jahren diskutierte und schon mit Baukosten von 10.000 Euro eingeplante Überweg an der Oelerser Straße müsse nun endlich kommen, meint der Ortsrat einmütig. Eine stationäre Tempoanzeige, die an der Vöhrumer Straße errichtet werden soll, ist nach Angaben der Stadtverwaltung bereits bestellt.

Lesen Sie auch Darum wollen die Sievershäuser Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt

Sorgen um den Jugendtreff

Schließlich treibt die Sievershäuser Ortspolitiker noch eine andere Sorge um. Für den Jugendtreff, der spätestens im August aus Räumen an der Schule im Kleegarten ausziehen muss, gibt es noch immer keinen Ersatz. Die Grundschule benötigt die Räume ab dem nächsten Schuljahr, weil sie mehr Klassen haben wird. Ein Umzug der Jugendeinrichtung in das Haus der Vereine an der Oelerser Straße scheiterte, weil dort zu hohe Umbaukosten anfallen würden. Doch eine Alternative gibt es bislang nicht, und die Zeit dringt.

Lesen Sie auch Klares Votum der Jugendlichen: Der Jugendtreff muss bleiben

Der Jugendtreff müsse erhalten bleiben, fordert der Ortsrat nun erneut und untermauert das mit finanziellen Wünschen. 40.000 Euro müsse die Stadt für Umzug, neues Mobiliar und eine Nestschaukel in einem möglichen Außenbereich einplanen.

Ob die Wünsche aus Sievershausen erfüllt werden, ist nun Gegenstand der Diskussion in den Ratsfraktionen und den kommenden Ausschusssitzungen.

Von Achim Gückel