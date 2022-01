Steinwedel

Die Verbesserung der Verkehrssituation im Dorf hat bei der letzten Ortsratssitzung im Steinwedel im Zentrum der Debatten gestanden. Für den städtischen Haushalt der nächsten zwei Jahre meldete das Gremium mehrere Wünsche an. Dabei ging es in der Onlinesitzung auch um den Lastverkehr auf der Ramhorster Straße. Das dortige Wohngebiet und die Grundschule sollen von Lastwagen möglichst freigehalten werden, teilte Ortsbürgermeister Jens Utermann (SPD) mit.

Die Ramhorster Straße führt den Verkehr aus Süden von der Autobahnabfahrt Lehrte-Ost durch den Ort nach Norden. „Mit der Rekultivierung der Burgdorfer Mülldeponie wird des Lastverkehr wohl noch zunehmen“, vermutet Utermann. Der Ortsrat möchte deswegen, dass die Lastwagen über einen Verbindungsweg von der Ramhorster Straße nördlich des Steinwedeler Teiches zur Straße Hilgenwiese und von dort über die Dorfstraße geführt wird. Dazu wäre es für die Stadt allerdings notwendig, den Verbindungsweg in der Feldmark von der Verkopplungsgemeinde zu kaufen und auszubauen.

Der Ortsrat Steinwedel möchte die LKW über diesen Weg zur Hilgenwiese leiten. Quelle: Michael Schütz

Querungshilfe an der Dorfstraße

Ein weiterer neuralgischer Verkehrspunkt ist nach Ansicht des Ortsrats die Einmündung der Ramhorster Straße auf die Dorfstraße. „Dort ist es sehr unübersichtlich“, meint der Ortsbürgermeister. Hinzu komme, dass Autos an dieser Stelle häufig zu schnell führen. Der Ortsrat möchte dort eine sogenannte Querungshilfe bauen lassen, damit gerade Ältere etwa den Friseurladen auf der anderen Straßenseite gefahrloser erreichen können. Mit einen entsprechenden Überweg an der Kirche habe man schon gute Erfahrungen gemacht, meint Utermann.

An der Dorfstraße möchte der Ortsrat mehrheitlich einen roten Streifen für Radfahrer haben. „Die Straße müsste breit genug sein, so einen Streifen zumindest auf einer Seite anzubringen“, sagt der Ortsbürgermeister. Lediglich Ralf Wengorsch (CDU) votierte im Ortsrat gegen diesen Vorschlag.

Bei der 1000-Jahr-Feier sollen alle feiern können

Das online tagende Gremium beschäftigte sich zudem mit der im kommenden Jahr geplanten 1000-Jahr-Feier des Ortes. Eigentlich hat Steinwedel bereits in diesem Jahr seinen großen runden Geburtstag. „Aber wegen Corona haben wir das ins nächste Jahr verschoben“, sagt Utermann.

Große Feiern sind in Steinwedel nichts Ungewöhnliches. Aber in der Regel werden sie von den Vereinen getragen, die dann auch die Arbeit übernehmen. Der Ortsrat habe allerdings von den Vereinen gehört, dass sie dieses Mal gern mitfeiern möchten, statt am Grill zu stehen, meint das Dorfoberhaupt. Das möchte der Ortsrat ermöglichen, indem zum Beispiel das Catering, aber auch der Aufbau von Zelten, an Firmen vergeben wird. Utermann schätzt, dass eine solche Feier rund 5000 Euro kosten könnte.

Ortsrat wünscht sich Gutachten über Biotope

Dem Grünen-Vertreter Michael Schimanski liegt indes ein Gutachten am Herzen, das die Stadt im Zusammenhang mit dem neuen Haushaltsplan in Auftrag geben soll. Darin soll die Biotopsituation in Steinwedel festgestellt und Möglichkeit zur Verbesserung und Vernetzung von schützenswerten Gebieten untersucht werden. Auf dieser Grundlage könne man auch die Landwirte einbeziehen, meint Utermann. Er schätze, dass hier Kosten von 10.000 Euro anfallen könnten.

Von Michael Schütz