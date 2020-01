Sievershausen

In allen Lehrter Ortsteilen diskutieren die Dorfpolitiker derzeit über ihre Wünsche an den unlängst von Bürgermeister Frank Prüße vorgelegten städtischen Doppelhaushalt für 2020 und 2021. In Sievershausen drehen sich die allermeisten Anliegen, für die Geld und konkrete Planungen her sollen, um den Straßenverkehr im Dorf. An mehreren Stellen gebe es erhebliche Probleme, meint das Gremium um Ortsbürgermeister Armin Hapke.

Wann kommt hier eine Verkehrsberuhigung? Der Ortseingang der Oelerser Straße in Sievershausen beschäftigt die Dorfpolitiker schon seit Jahren. Quelle: Achim Gückel

Dazu gehört nach wie vor die Situation an der Ortseinfahrt der Landesstraße 387 aus Richtung Oelerse. Dort seien viele Autofahrer viel zu schnell unterwegs. Den Wunsch nach einer Verkehrsberuhigung durch eine Mittelinsel oder eine Verschwenkung der Fahrbahn ist schon vor Jahren geäußert worden, und die Stadtverwaltung befürwortet ihn auch. Pläne dafür liegen aber nach wie vor nicht vor. Es gibt nicht einmal grünes Licht von der für die Landesstraße zuständigen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Hapke sagt nun, dass dieser Wunsch dringend erneut in den Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Lehrte einfließen müsse.

Ortsrat fordert mehrere Radwege

Auch der Radweg an der Ortseinfahrt aus Richtung Vöhrum bereitet den Sievershäusern weiterhin Sorgen. Dieser endet abrupt am Ortseingang. Es gebe immer wieder gefährliche Situationen dort, meint Hapke. Der Radweg müsse in den Ort weitergeführt werden. Ebenso wünsche man sich Radwege an den Straßen in Richtung Schwüblingsen und Oelerse. „Wir sollten dafür endlich in ernsthafte Diskussionen eintreten, auch diese Vorhaben müssen in den Verkehrsentwicklungsplan der Stadt“, sagt Hapke.

Und auch auf der Ortsdurchfahrt gebe es Gefahrpunkte, die man beheben müsse, meint der Ortsbürgermeister. Der Ortsrat habe in dessen jüngster Sitzung gefordert, dass auf der John-F.-Kennedy-Straße in Höhe des Hotels Fricke ein sicherer Überweg entsteht. Denn durch das Neubaugebiet Kirchlahe und den dort geplanten neuen Kindergarten müssten künftig deutlich mehr Kinder die Hauptverkehrsstraße überqueren. „Die Schulwegsicherung muss oberste Priorität haben“, betont Hapke.

Verkehrsknoten in Dorfmitte bereitet Sorgen

Schließlich hat der Ortsrat noch einen weiteren Gefahrpunkt ausgemacht – und zwar am Knoten aus John-F.-Kennedy-Straße, Hämelerwalder Straße, Meisterstraße, Trift und Schmiedeweg. Dort müssten mindestens deutlichere Fahrbahnmarkierungen für Radler und Fußgänger her. Die derzeitige Situation sei jedenfalls sehr gefährlich, meint der Ortsrat.

Einen Wunsch sollen die Sievershäuser in diesem Jahr ganz sicher erfüllt bekommen. Im Haushaltsplanentwurf ist eine neue Flutlichtanlage für den Sportplatz eingepreist. „Das ist sehr positiv“, urteilt Hapke.

Von Achim Gückel