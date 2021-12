Seit November 2021 ist Michael Clement Ortsbürgermeister in Immensen. Das politische Engagement des Sozialdemokraten ist aus seinem Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr heraus entstanden. Clement ist in Immensen geboren und aufgewachsen „Meine Familie mütterlicherseits lebt seit Jahrhunderten in Immensen“, sagt er. Der 48-Jährige ist gelernter Betriebswirt und Vater von drei Kindern. In Immensen engagiert er sich neben seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Ortsbürgermeister auch in dem Bürgerverein „Gemeinsam für Immensen“. Ein besonderes Anliegen ist ihm die Infrastruktur des Ortes, weswegen er sich für den Bau des Dorfladens und neue Kindertagesstätten im Ort einsetzt.